台南七股槍擊案男中彈不治 凶嫌判無期徒刑

楊姓男子與張姓男子因漁獲糾紛，去年9月29日晚間在台南七股談判，張到場持電擊棒毆打楊，楊同居人女兒的謝姓男友見狀持鋼管槍朝張右上腹擊發傷重，10月3日不治，謝被依殺人等罪起訴，他僅認過失致死，死者家人辯護人建請法官從重量刑，台南地院今下午宣判，判謝無期徒刑。

謝下午並未到庭聽判，台南地院認他犯殺人罪判無期徒刑，褫奪公權，另槍砲部分判6年並科12萬罰金，應執行無期徒刑，褫奪公權，並科12萬罰金。可上訴。

台南地院審理時，「我沒有殺人」謝認持有鋼管槍、子彈，自始至終僅認過失致死，也表示很後悔。面對死者刑事附民事求償上千萬元，他說，實非能力所及。

謝的辯護人表示，謝自始至終認是不小心擊發的，且只聽過張這個人，沒有私交，經勘驗現場畫面，謝下車到死者中槍僅41秒，看不出謝有殺人動機及犯意。

辯護人指出，謝一下車，果然見張回頭持電擊棒追了上來，且速度很快，如同鑑定報告在很近距離，如真要射擊張，依謝身高167公分對上張178公分，至少槍口會平行或往上，但彈道卻是朝下，客觀事實與檢方起訴內容不同，且兩名證人供訴不一、罪證不足。他認為，謝在被攻擊狀態下，符合正當防禦，或是防禦過當，建請從輕量刑。