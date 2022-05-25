快訊

端午節有火車搭了！台鐵工會宣布暫緩端午不加班活動

全民快篩陽即確診明上路 「6狀況」仍可做PCR

國民黨提名人選出爐！蔣萬安、許淑華、謝國樑參選台北南投基隆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南七股槍擊案男中彈不治 凶嫌判無期徒刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

楊姓男子與張姓男子因漁獲糾紛，去年9月29日晚間在台南七股談判，張到場持電擊棒毆打楊，楊同居人女兒的謝姓男友見狀持鋼管槍朝張右上腹擊發傷重，10月3日不治，謝被依殺人等罪起訴，他僅認過失致死，死者家人辯護人建請法官從重量刑，台南地院今下午宣判，判謝無期徒刑。

謝下午並未到庭聽判，台南地院認他犯殺人罪判無期徒刑，褫奪公權，另槍砲部分判6年並科12萬罰金，應執行無期徒刑，褫奪公權，並科12萬罰金。可上訴。

台南地院審理時，「我沒有殺人」謝認持有鋼管槍、子彈，自始至終僅認過失致死，也表示很後悔。面對死者刑事附民事求償上千萬元，他說，實非能力所及。

謝的辯護人表示，謝自始至終認是不小心擊發的，且只聽過張這個人，沒有私交，經勘驗現場畫面，謝下車到死者中槍僅41秒，看不出謝有殺人動機及犯意。

辯護人指出，謝一下車，果然見張回頭持電擊棒追了上來，且速度很快，如同鑑定報告在很近距離，如真要射擊張，依謝身高167公分對上張178公分，至少槍口會平行或往上，但彈道卻是朝下，客觀事實與檢方起訴內容不同，且兩名證人供訴不一、罪證不足。他認為，謝在被攻擊狀態下，符合正當防禦，或是防禦過當，建請從輕量刑。

死者家人辯護人表示，迄今被告沒找過家人談過賠償或和解，且兩人不認識，近距離開槍，致張數日後死亡，受到極大的痛楚。他表示，被告犯後沒有自首，否認殺人，未見悔意，死者33歲未婚，被告25歲，假釋出獄可能才30多歲，適值死者年齡，這對死者家人情何以堪，建請法官從重量刑，至少無期徒刑。

案發後，警方專案小組起出謝男作案用鋼管槍、子彈及零件。圖／翻拍照
案發後，警方專案小組起出謝男作案用鋼管槍、子彈及零件。圖／翻拍照
楊姓男子與張姓男子因漁獲糾紛，去年9月29日在台南七股談判，張到場持電擊棒毆打楊，楊同居人女兒的謝姓男友見狀持鋼管槍朝張右上腹擊發傷重不治。圖／翻攝照
楊姓男子與張姓男子因漁獲糾紛，去年9月29日在台南七股談判，張到場持電擊棒毆打楊，楊同居人女兒的謝姓男友見狀持鋼管槍朝張右上腹擊發傷重不治。圖／翻攝照

殺人 槍擊

延伸閱讀

西門町大樓槍擊案 北市警今凌晨逮2男

美德州小學槍擊案致21死 拜登籲終結槍枝暴力的大屠殺

德州小學槍擊案釀21死！18歲槍手先殺祖母再闖學校作案

加州槍擊兇嫌曾在台任教 傳曾揚言背十字架北上抗議

相關新聞

影／帕運無腳泳士陳亮達車禍身亡 事故撞擊畫面曝光

帕運國手無腳泳士陳亮達昨天深夜發生車禍，疑天雨路滑過彎自摔遭對向公車輾斃，事故畫面曝光，僅不到5秒時間，便與公車發生碰撞...

圖利劉政鴻胞弟租國有地 前國產局長洪寶川判5年2月刑

苗栗縣前縣長劉政鴻胞弟劉政池為開發陽明山「七七行館」，向財政部國有財產局承租、購得土地，前局長洪寶川明知劉資格不符，卻指...

醫界最大弊案2醫師無罪確定 但更二審點出收謝款應究責

衛生署（現為衛生福利部）醫管會前執行長黃焜璋等人收賄，由廠商訂規格，讓署醫採購案被廠商牽著鼻子走，十餘億元進了廠商口袋，...

淫保全羅育祥判囚21年9月 監獄放風爬圍牆越獄摔慘

淫保全羅育祥曾涉嫌下藥性侵兩少女，又再前年8月利誘高雄14歲少女北上，在密室囚禁長達66小時，下藥迷昏強拍不雅照，兩案合...

中油前執行長涉貪諸多惡行遭揭 徐漢仍堅稱「沒犯罪」

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，檢方會同多單位偵辦，歷時4個多月蒐證，執行13次搜索，偵辦共26家涉案不法廠商，昨天審...

新北檢揭牌「查選及暴力小組」 已接獲12件情資調查中

新北地檢署因應今年地方公職人員選舉查察，今天上午10時配合最高檢察署與全國各地檢察署，成立「查察賄選及暴力執行小組」，正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。