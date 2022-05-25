查辦泰山職訓場副研究員浮報經費 帳冊驚見台科大教授

堃喬等公司陳姓負責人、李姓業務，因開設不實發票給曾任勞動部泰山職業訓練場王姓副研究員浮報經費，被依詐欺取財、使公務員登載不實文書罪，處2年徒刑、緩刑五年，分需支付國庫60萬、40萬；王副研究員則因浮報經費多用以購買公物，貪汙治罪條例部分獲無罪判決，僅依使公務員登載不實文書罪處1年2月徒刑，緩刑4年。

檢調偵辦時另以堃喬公司帳冊，查出曾任元智大學、現任台灣科技大學的教授魏榮宗也以不實發票詐取補助費等達上百萬，目前新北地檢署正另案偵辦中。

檢調調查，王副研究員曾任職勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署泰山職業訓練場，現已離職。因保管泰山訓練場歷年來剩下的備品，利用辦理2015年至2019年採購案的機會浮報請購數量，待堃喬等公司得標後，再將備品混在李姓業務送來的貨品中，並親自驗收謊報符合契約，李姓業務再開出不實發票交給王副研究員向勞動部請款，使勞動部撥款共約58萬餘元給堃喬等公司。

堃喬等公司收獲款項後，賺取15%至20%不等手續費，剩餘款項則交給王副研究員指示採買空拍機、數位相機、吸塵器、大同電鍋等物品。

合議庭考量陳姓負責人與李姓業務犯後坦承犯行，依詐欺取財、使公務員登載不實文書罪，處2年徒刑、緩刑五年，分需支付國庫60萬、40萬；王副研究員則因不法獲利購買的空拍機、數位相機、大同電鍋等都是公物，貪汙治罪條例部分諭知無罪，依使公務員登載不實文書罪處1年2月徒刑，緩刑4年。

檢調從堃喬公司帳冊中發現，李姓業務另配合魏榮宗以不實發票，向元智大學、台科大詐領上百萬補助費，目前新北檢正另案偵辦中。

據調查，2010年至2014年，魏榮宗利用受託辦理國防部軍備局中山科學研究院、教育部等單位研究計畫時，要求李姓業務開立不實發票22張，向元智大學詐領補助經費134萬7千餘元。

待元智撥款給堃喬等公司後，魏榮宗又另向李姓業務指示，陸續購買共計35萬餘元的物品，並因2015年他離開元智大學，向李姓業務「結算」，取走共109萬7千餘元剩餘款。