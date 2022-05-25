南竹所正副所長傳調職 蘆竹分局：將做通盤考量

蘆竹警分局南竹派出所處理酒後滋事，遭質疑大案小辦，昨晚傳出正副所長調職並接受調查；分局今表示，目前無人事異動，經再次行政調查後也未發現歧異，後續全力調查檢討。

據傳聞，警方昨晚研議將南竹所長古子毅轉調內勤，副所長葉建龍調其他派出所，並再次約詢兩人釐清案情。

蘆竹分局今回應，針對南竹所正副所長有無調整一事，兩人之前有因家庭因素提出請調，分局將做通盤性考量，目前尚無調整。