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南竹所正副所長傳調職 蘆竹分局：將做通盤考量

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

蘆竹警分局南竹派出所處理酒後滋事，遭質疑大案小辦，昨晚傳出正副所長調職並接受調查；分局今表示，目前無人事異動，經再次行政調查後也未發現歧異，後續全力調查檢討。

據傳聞，警方昨晚研議將南竹所長古子毅轉調內勤，副所長葉建龍調其他派出所，並再次約詢兩人釐清案情。

蘆竹分局今回應，針對南竹所正副所長有無調整一事，兩人之前有因家庭因素提出請調，分局將做通盤性考量，目前尚無調整。

至於昨晚正副所長遭行政調查，是否與疏縱人犯有關？分局指出，經相關人員配合行政調查以再次釐清事件始末後，無發現歧異之處。

蘆竹警分局回應，目前南竹所正副主管並無調職，將做通盤考量。圖／報系資料照
蘆竹警分局回應，目前南竹所正副主管並無調職，將做通盤考量。圖／報系資料照

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