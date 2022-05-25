聽新聞
test
0:00 / 0:00
南竹所正副所長傳調職 蘆竹分局：將做通盤考量
蘆竹警分局南竹派出所處理酒後滋事，遭質疑大案小辦，昨晚傳出正副所長調職並接受調查；分局今表示，目前無人事異動，經再次行政調查後也未發現歧異，後續全力調查檢討。
據傳聞，警方昨晚研議將南竹所長古子毅轉調內勤，副所長葉建龍調其他派出所，並再次約詢兩人釐清案情。
蘆竹分局今回應，針對南竹所正副所長有無調整一事，兩人之前有因家庭因素提出請調，分局將做通盤性考量，目前尚無調整。
至於昨晚正副所長遭行政調查，是否與疏縱人犯有關？分局指出，經相關人員配合行政調查以再次釐清事件始末後，無發現歧異之處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言