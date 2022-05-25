影／帕運無腳泳士陳亮達車禍身亡 事故撞擊畫面曝光

帕運國手無腳泳士陳亮達昨天深夜發生車禍，疑天雨路滑過彎自摔遭對向公車輾斃，事故畫面曝光，僅不到5秒時間，便與公車發生碰撞。由於陳亮達生前積極正向，參賽獲獎無數，勵志電影《2分20秒》又改編自陳的故事，因此，噩耗傳出後，令不少人感到不捨。

正修科大校長龔瑞璋說，陳亮達在校表現傑出，求學過程相當勵志，學校將會協助家屬治喪；校方也表示，陳是正修科大休閒與運動管理學系一年生，昨晚因車禍身亡，校方將製作頒給畢業證書。

據了解，陳亮達昨晚7時許，結束泳訓，便與友人一同到釣蝦場聚會，散會後於昨晚11時許，騎乘機車返家途中，行經鳥松區公園路與恆山巷口時，疑天雨路滑，過彎時自摔，連人帶車滑到對向車道，被57歲張姓男子駕駛高雄客運當場輾斃。

由於事故當下，撞擊瞬間僅有約5秒，張姓駕駛稱，發現對向來車時，雖有踩煞車，仍不及閃避，當場將人輾斃。警詢後，將張姓駕駛依過失致死罪移送，檢方訊後，諭知請回。