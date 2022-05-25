缺錢買筆電 飯店櫃檯竟盜刷客人信用卡

桃園某飯店曾姓櫃台人員想買筆電但沒錢，竟利用幫客人辦理住房手續及結帳機會，竊取信用卡資料在網路盜刷，後來食髓知味，又持續下單，30多筆交易總價逾60萬元，最後得逞15次，不法所得17萬餘元，今天被桃園地檢署依行使偽造私文書罪起訴。

起訴指出，曾男（31歲）2018年7月間三度盜用房客信用卡資料，在網路上買了多部筆電、滑鼠和電競相關配備，商品單價從200多元到9萬多元不等，其中有數筆資料因房客收到查證簡訊停止支付而未遂，但也成功得手2台5萬元以上高單價筆電。

曾男涉嫌詐欺及偽造文書等罪，但他矢口否認，辯稱自己是替一個綽號「影子」的男子代收包裹，並指自己也曾借錢給「影子」，且對方曾使用過他的手機，害他也收到好幾萬元的帳單。曾男還說自己曾把用過的手機過給「影子」，不清楚盜刷情勢，但說法未被採信。

檢方認為，曾男稱「影子」欠錢未還，但他將手機和錢交給對方後，未跟對方要電話或其他聯絡方式，明顯違背常情。其說詞應是將犯刑全推給實際上不存在的人，屬「幽靈抗辯」。