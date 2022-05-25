快訊

端午節有火車搭了！台鐵工會宣布暫緩端午不加班活動

全民快篩陽即確診明上路 「6狀況」仍可做PCR

國民黨提名人選出爐！蔣萬安、許淑華、謝國樑參選台北南投基隆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

缺錢買筆電 飯店櫃檯竟盜刷客人信用卡

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園某飯店曾姓櫃台人員想買筆電但沒錢，竟利用幫客人辦理住房手續及結帳機會，竊取信用卡資料在網路盜刷，後來食髓知味，又持續下單，30多筆交易總價逾60萬元，最後得逞15次，不法所得17萬餘元，今天被桃園地檢署依行使偽造私文書罪起訴。

起訴指出，曾男（31歲）2018年7月間三度盜用房客信用卡資料，在網路上買了多部筆電、滑鼠和電競相關配備，商品單價從200多元到9萬多元不等，其中有數筆資料因房客收到查證簡訊停止支付而未遂，但也成功得手2台5萬元以上高單價筆電。

曾男涉嫌詐欺及偽造文書等罪，但他矢口否認，辯稱自己是替一個綽號「影子」的男子代收包裹，並指自己也曾借錢給「影子」，且對方曾使用過他的手機，害他也收到好幾萬元的帳單。曾男還說自己曾把用過的手機過給「影子」，不清楚盜刷情勢，但說法未被採信。

檢方認為，曾男稱「影子」欠錢未還，但他將手機和錢交給對方後，未跟對方要電話或其他聯絡方式，明顯違背常情。其說詞應是將犯刑全推給實際上不存在的人，屬「幽靈抗辯」。

檢方調查，曾男盜刷訂購的東西都是寄到飯店，簽收單有他的英文名字，甚至有訂單的收貨人寫著他的名字，因此認定有盜刷事實。曾男行為涉犯行使偽造準私文書、詐欺取財和詐欺取財未遂等罪，由於行為時間點接近，從一重以行使偽造準斯文罪論罪。

桃園某飯店曾姓櫃台人員沒錢買筆電，竟利用客人辦理入住及結帳機會盜取信用卡資料盜刷，今天被桃園地檢署起訴。示意圖／Ingimage
桃園某飯店曾姓櫃台人員沒錢買筆電，竟利用客人辦理入住及結帳機會盜取信用卡資料盜刷，今天被桃園地檢署起訴。示意圖／Ingimage

盜刷 詐欺

延伸閱讀

再等兩個月！ 「壽司郎」桃園國際路店8月重新營業　網敲碗：真的是太久了

燦坤iPhone 13 / Pro / ProMax全系列 挑戰市場最優惠

綠界 投資精誠子公司

買iPhone 13系列到燦坤 促銷再現折 8折挑戰市場最優惠

相關新聞

影／帕運無腳泳士陳亮達車禍身亡 事故撞擊畫面曝光

帕運國手無腳泳士陳亮達昨天深夜發生車禍，疑天雨路滑過彎自摔遭對向公車輾斃，事故畫面曝光，僅不到5秒時間，便與公車發生碰撞...

圖利劉政鴻胞弟租國有地 前國產局長洪寶川判5年2月刑

苗栗縣前縣長劉政鴻胞弟劉政池為開發陽明山「七七行館」，向財政部國有財產局承租、購得土地，前局長洪寶川明知劉資格不符，卻指...

醫界最大弊案2醫師無罪確定 但更二審點出收謝款應究責

衛生署（現為衛生福利部）醫管會前執行長黃焜璋等人收賄，由廠商訂規格，讓署醫採購案被廠商牽著鼻子走，十餘億元進了廠商口袋，...

淫保全羅育祥判囚21年9月 監獄放風爬圍牆越獄摔慘

淫保全羅育祥曾涉嫌下藥性侵兩少女，又再前年8月利誘高雄14歲少女北上，在密室囚禁長達66小時，下藥迷昏強拍不雅照，兩案合...

中油前執行長涉貪諸多惡行遭揭 徐漢仍堅稱「沒犯罪」

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，檢方會同多單位偵辦，歷時4個多月蒐證，執行13次搜索，偵辦共26家涉案不法廠商，昨天審...

台南七股槍擊案男中彈不治 凶嫌判無期徒刑

楊姓男子與張姓男子因漁獲糾紛，去年9月29日晚間在台南七股談判，張到場持電擊棒毆打楊，楊同居人女兒的謝姓男友見狀持鋼管槍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。