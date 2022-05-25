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住院兒爬過醫院圍牆往下墜 父求償300萬 一、二審遭駁

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

王姓男子罹患思覺失調症到高雄市立凱旋醫院接受治療，卻趁曬衣服的時候爬到該間陽台，翻過2公尺高柵欄後，從8樓摔至4樓，送醫急救後不治，王父認為醫院有疏失，提國賠求償300萬元，但一、二審都認為院方已善盡責任，認定醫院無疏失，駁回王父聲請。

判決指出，王男2019年3月入住凱旋醫院，在該院8樓病房接受治療，住院2周後，4月11日上午9時許，王男趁機從曬衣間陽台脫逃，跨過木頭柵欄後攀上梁柱，卻疑因踩空摔落，掉到4樓，院方人員發現後緊急將王送往民生醫院急救，但搶救3小時宣告不治。

王父不滿，認為凱旋醫院的窗台高度只有100公分，窗台與柵欄的高度差、空間，可以輕易讓病患爬上去，而且陽台旁的橫梁也沒有任何防護措施，設置有缺失，加上凱旋醫院的人員配置，又不符合規定，認為醫院管理有缺失，向醫院提國賠求償300萬元。

高雄地院審理時，法官認為8樓陽台每日上、下午各開放半小時曬衣，還有兩名護理師在場，使用受到監視與管制，認為陽台設計並無瑕疵，醫院不須負賠償責任，判王父敗訴，王父不服上訴。

高雄高分院審理時，凱旋醫院稱陽台設計經過高雄市政府消防局、工務局審查通過，2018年衛福部評鑑時，也沒提出需要改善，可見陽台設計沒問題；且案發當時護理長看見王男走向窗台，就立刻大喊制止，但王非但不理，還加速跨過柵欄，護理人員一邊安撫、一邊呼救，王仍墜樓。

高雄高分院法官勘驗現場照片及相關建築規範，認為案發當時有護理長、護理師等2人在場，柵欄外還設置有包覆行鐵窗，使用受到監視與管制，院方從陽台設置、護理人力配置等，都有基於專業判斷，防治患者墜樓，且2018年衛福部評鑑時，並未就陽台提出改善建議，難認院方有違反評鑑情況。

至於護理人力不足等問題，合議庭認為，國賠法第3條第一項，是指公共設施建造後未妥善保管，或因其他情事發生瑕疵，才負賠償責任，護理人員配置不屬於國賠法規定的範疇，何況王男是在醫院接受治療，也不適用身心障礙福利機構的人員配置標準，認定院方已善盡照護責任，無疏失，判王父敗訴。可上訴。

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凱旋醫院外觀。本報資料照片
凱旋醫院外觀。本報資料照片

國賠 衛福部

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