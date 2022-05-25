前執行長徐漢涉貪遭起訴 中油：加強內稽內控嚴審採購
台灣橋頭地方檢察署偵查終結，將台灣中油公司前煉製事業部執行長徐漢等人提起公訴。中油發言人張瑞宗表示，事件發生後台灣中油已針對內稽、內控進行檢討，嚴查、嚴審各類採購案，並加強員工法治教育。
中油表示，徐漢涉貪案是由公司主動移請廉政署立案偵辦，詭積極配合檢、調、廉司法偵處作為，案發後立即將徐漢停職。
張瑞宗表示，中油全面清查徐員近年經手的採購案，包括從公司用人、採購、內稽、內控等制度面，採取一連串改革措施，建立高風險人員名冊、調整請購審查機制、進行專案清查，同時建立跨部門復審機制及控管高風險案件等。此機制也會適時滾動檢討，並持續藉由專案清查及成立「廉安專區」擴大推動廉政宣導，強化公司員工法治觀念。
張瑞宗說，法律僅是道德的最低標準，國營事業員工操守及形象都不容打折，要求員工以更高道德標準承辦業務。公司也安排法界菁英講授法治課程，利用各種場合、時機，要求員工恪守紀律。
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