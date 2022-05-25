快訊

「32220402」千萬富翁是你嗎？ 3-4月期統一發票特別獎出爐

無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

前執行長徐漢涉貪遭起訴 中油：加強內稽內控嚴審採購

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

台灣橋頭地方檢察署偵查終結，將台灣中油公司前煉製事業部執行長徐漢等人提起公訴。中油發言人張瑞宗表示，事件發生後台灣中油已針對內稽、內控進行檢討，嚴查、嚴審各類採購案，並加強員工法治教育。

中油表示，徐漢涉貪案是由公司主動移請廉政署立案偵辦，詭積極配合檢、調、廉司法偵處作為，案發後立即將徐漢停職。

張瑞宗表示，中油全面清查徐員近年經手的採購案，包括從公司用人、採購、內稽、內控等制度面，採取一連串改革措施，建立高風險人員名冊、調整請購審查機制、進行專案清查，同時建立跨部門復審機制及控管高風險案件等。此機制也會適時滾動檢討，並持續藉由專案清查及成立「廉安專區」擴大推動廉政宣導，強化公司員工法治觀念。

張瑞宗說，法律僅是道德的最低標準，國營事業員工操守及形象都不容打折，要求員工以更高道德標準承辦業務。公司也安排法界菁英講授法治課程，利用各種場合、時機，要求員工恪守紀律。

中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄案。本報資料照片
中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄案。本報資料照片

中油

延伸閱讀

前執行長徐漢涉貪遭起訴 中油：全力配合調查

中油前執行長涉貪諸多惡行遭揭 徐漢仍堅稱「沒犯罪」

中油前執行長徐漢涉收賄2700多萬 橋檢將多人起訴

中油救虧損 提四方案

相關新聞

醫界最大弊案2醫師無罪確定 但更二審點出收謝款應究責

衛生署（現為衛生福利部）醫管會前執行長黃焜璋等人收賄，由廠商訂規格，讓署醫採購案被廠商牽著鼻子走，十餘億元進了廠商口袋，...

淫保全羅育祥判囚21年9月 監獄放風爬圍牆越獄摔慘

淫保全羅育祥曾涉嫌下藥性侵兩少女，又再前年8月利誘高雄14歲少女北上，在密室囚禁長達66小時，下藥迷昏強拍不雅照，兩案合...

中油前執行長涉貪諸多惡行遭揭 徐漢仍堅稱「沒犯罪」

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，檢方會同多單位偵辦，歷時4個多月蒐證，執行13次搜索，偵辦共26家涉案不法廠商，昨天審...

公費政戰官兩大過退伍 國防部求償2倍63萬補助遭駁

雲林縣王姓男子是上尉，在中正預校、國防大學就學時，領公費補助達191萬元，依法服役10年才得免賠補助，但王在2019年間...

冒名顏清標恐嚇建商捐1億 台中激烈翁吃上20個偽造文書

台中李姓老翁因政治傾向，又收看政論節目對時事不滿，寄信給總太建設要董事長「捐1億給媽祖，否則送慶記給您」並署名顏清標，又...

前執行長徐漢涉貪遭起訴 中油：加強內稽內控嚴審採購

台灣橋頭地方檢察署偵查終結，將台灣中油公司前煉製事業部執行長徐漢等人提起公訴。中油發言人張瑞宗表示，事件發生後台灣中油已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。