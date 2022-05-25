妄想症發作險砍死人 男堅稱「我沒有病」判9年監護5年

台中李姓男子有殺人、重傷害前科服刑多年，又罹患妄想症情緒不穩認為自助餐店謝姓老闆害他，持生魚片刀砍斷謝肌腱、失血過多命危，落網還說「覺得自己沒有病」；法院以李辨識行為能力下降依刑法第19條減刑後依殺人未遂判9年6月，宣告監護5年，可上訴。

檢警調查，李男（62歲）曾多次到大里自助餐店騷擾謝姓老闆、客人，還用手對方身體、臀部等遭制止，時隔多月他因妄想對謝不滿，去年8月18日就拿生魚片刀到店內尋仇，一進門就朝謝右手猛砍1刀。

謝嚇到狂奔邊喊「啊，救命喔」，但李仍追趕在後不斷揮舞刀子，砍到謝四肢、後頸部多處10至20公分刀傷，就連手腕肌腱都砍斷還有多處骨折，謝最後躲到巷內倒臥血泊，緊急送醫輸血才撿回一命，警方獲報隔天拘提李到案。

檢方訊時，李否認殺人犯意，辯稱只是要嚇嚇謝而已；李的辯護人也說，李和謝沒有重大仇恨，顯無殺害對方動機，加上謝身上傷勢都非致命部位，可見李應僅是要教訓對方。

法院勘驗李的凶刀，發現刀長28公分，刀刃、尖端銳利，監視器也拍下李一路揮刀追趕謝的畫面，且巷弄、騎樓血跡斑斑。謝也說，他被砍了好幾刀，李一直在後面追他，後來覺得心臟快受不了昏迷，後來就記不清了。

另醫院診斷指出，謝多處開放性刀傷，大量失血生命徵象不穩一度命危。法院認為，李追砍謝下手狠猛，又追砍多次見他倒臥在地才離開，顯有取人性命意思，殺人犯意明確。

法院同時將李男送精神鑑定，結果認為他罹患妄想症，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，已顯著減低，但未達完全喪失程度，依刑法第19條減刑後，依殺人未遂罪判他9年6月。