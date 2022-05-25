醫界最大弊案2醫師無罪確定 但更二審點出收謝款應究責

衛生署（現為衛生福利部）醫管會前執行長黃焜璋等人收賄，由廠商訂規格，讓署醫採購案被廠商牽著鼻子走，十餘億元進了廠商口袋，黃被依不違背職務收賄罪重判刑15年、250萬犯罪所得沒收定讞。同案被告、基隆醫院前院長李源芳去年也遭判刑8年，沒收100萬元不法所得確定，更二審今判署立新竹醫院主任溫斯企、李孟儒無罪。

雖然溫斯企無罪，但台灣高等法院更二審也特別提到，溫未能嚴守分際，私下收受廠商所交付的酬謝款項，應依公務員服務法、醫師職業守則等相關規定，追究行政責任。

全案緣起於署立醫院爆發大規模貪汙案，檢調多次搜索約談，先後起訴前衛生署醫管會執行長黃焜璋和多名署立醫院正副院長。本案一審時，溫斯企、李孟儒各被判3年8月、9年徒刑，高院更一審時就改判兩人無罪，但最高法院認為調查不完備，去年3月底再將兩人發回高院更審。

檢方起訴指出，擔任新竹醫院內科主任的溫斯企，因醫院於2008年5月間依合約以限制性招標辦理案號「奇異牌雙向數位心臟血管攝影系統專用之X光管球」採購案，在宜德醫材公司得標並完成驗收後，收受宜德公司實際負責人林洽權所交付的10萬5千元賄款。

而放射科主任李孟儒也在2008年公開招標「磁振造影掃描儀合作案」採購案時，因宜德公司得標並完成驗收，也被控收下林洽權給的120萬元賄款，並於儀器正式運轉後，按月提撥合作拆帳款2％（共46萬524元）賄賂。

不過高院更二審認為檢察官的指控，主要是憑溫斯企、李孟儒的供述和林洽權等證人的證述，但沒有其他證據可以補強李孟儒確實有因標案收受120萬元賄款。另外，也沒有證據顯示溫斯企在執行職務時，有明示或暗示林洽權給錢，與貪汙治罪條例「對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者」規定不合。