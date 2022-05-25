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醫界最大弊案2醫師無罪確定 但更二審點出收謝款應究責

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

衛生署（現為衛生福利部）醫管會前執行長黃焜璋等人收賄，由廠商訂規格，讓署醫採購案被廠商牽著鼻子走，十餘億元進了廠商口袋，黃被依不違背職務收賄罪重判刑15年、250萬犯罪所得沒收定讞。同案被告、基隆醫院前院長李源芳去年也遭判刑8年，沒收100萬元不法所得確定，更二審今判署立新竹醫院主任溫斯企、李孟儒無罪。

雖然溫斯企無罪，但台灣高等法院更二審也特別提到，溫未能嚴守分際，私下收受廠商所交付的酬謝款項，應依公務員服務法、醫師職業守則等相關規定，追究行政責任。

全案緣起於署立醫院爆發大規模貪汙案，檢調多次搜索約談，先後起訴前衛生署醫管會執行長黃焜璋和多名署立醫院正副院長。本案一審時，溫斯企、李孟儒各被判3年8月、9年徒刑，高院更一審時就改判兩人無罪，但最高法院認為調查不完備，去年3月底再將兩人發回高院更審。

檢方起訴指出，擔任新竹醫院內科主任的溫斯企，因醫院於2008年5月間依合約以限制性招標辦理案號「奇異牌雙向數位心臟血管攝影系統專用之X光管球」採購案，在宜德醫材公司得標並完成驗收後，收受宜德公司實際負責人林洽權所交付的10萬5千元賄款

而放射科主任李孟儒也在2008年公開招標「磁振造影掃描儀合作案」採購案時，因宜德公司得標並完成驗收，也被控收下林洽權給的120萬元賄款，並於儀器正式運轉後，按月提撥合作拆帳款2％（共46萬524元）賄賂。

不過高院更二審認為檢察官的指控，主要是憑溫斯企、李孟儒的供述和林洽權等證人的證述，但沒有其他證據可以補強李孟儒確實有因標案收受120萬元賄款。另外，也沒有證據顯示溫斯企在執行職務時，有明示或暗示林洽權給錢，與貪汙治罪條例「對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者」規定不合。

因桃園地方法院判溫斯企、李孟儒有罪，高院更二審認為兩人上訴有理，因此撤銷原判決、改判無罪確定。

台灣高等法院更二審判捲入不違背職務收受賄賂罪嫌的醫師溫斯企無罪確定，但特別提到溫私下收受廠商所交付的酬謝款項，應依公務員服務法、醫師職業守則等相關規定，追究行政責任。圖／聯合報系資料照
台灣高等法院更二審判捲入不違背職務收受賄賂罪嫌的醫師溫斯企無罪確定，但特別提到溫私下收受廠商所交付的酬謝款項，應依公務員服務法、醫師職業守則等相關規定，追究行政責任。圖／聯合報系資料照

賄款 收賄

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