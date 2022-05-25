中油前執行長涉貪諸多惡行遭揭 徐漢仍堅稱「沒犯罪」

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，檢方會同多單位偵辦，歷時4個多月蒐證，執行13次搜索，偵辦共26家涉案不法廠商，昨天審結，將21人和2家公司，共23名被告依貪污治罪條例等罪起訴；因徐漢矢口否認犯行，不知悛悔，且犯後態度不佳，因此檢方建請法院給予從重量刑。

調查發現，徐漢2019年8月1日起至今年年1月27日擔任執行長期間，負責綜理該部業務，有核定煉製事業部及所屬各煉油廠採購金額2億元以下預算等權限，他便利用採購標案的機會，收受或期約賄賂。

此外，徐漢利用權位結黨營私，提拔拉攏與其臭味相投的親信下屬，甚至受益下屬主管將不願同流合汙的採購承辦人撤換，或調辦其他購案，導致下屬主管、採購承辦人為獲徐賞識，形成上行下效的索賄文化，戕害中油公司企業誠信文化根基。

從中油基層約僱技術員做起的徐漢，快速逐級晉升至煉製部執行長高位，並獲選油人楷模，權傾一時，卻不嚴守分際，不滿足年薪222多萬，竟要求投標廠商提供「回饋」與「紅包」。

徐漢更荒謬妄想「最危險的地方就是最安全的地方」，大膽將辦公室抽屜、休息室、衣櫃、甚至外套口袋密藏高額現金，將中油公司煉製部執行長辦公室視為私人黑金財庫，還在辦公室架設監視器，將廠商行賄醜態一一錄影存證，視廉能如無物。

因徐漢犯後至今仍矢口否認所有貪汙犯行，遭檢方搜索時，還辯稱現金是與某醫院高層共同投資大陸幹細胞生意的利潤；即便檢方釐清相關行賄事實，他仍堅稱，「是收取廠商紅包謝禮，沒有犯罪」。