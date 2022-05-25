圖利劉政鴻胞弟租國有地 前國產局長洪寶川判5年2月刑

苗栗縣前縣長劉政鴻胞弟劉政池為開發陽明山「七七行館」，向財政部國有財產局承租、購得土地，前局長洪寶川明知劉資格不符，卻指示股長張智傑、課員廖益群護航。一審依圖利罪判洪6年，張、廖則各處5年4月徒刑，二審改判洪5年2月徒刑，張與廖無罪。檢方和洪皆上訴，最高法院發回，台灣高等法院更一審今判洪5年2月徒刑，另兩人仍無罪。

洪寶川從1997年至1999年擔任國有財產局台灣北區辦事處處長，期間對所轄國有非公用不動產租賃、讓售等業務具核定權限。因劉政池購得台北市北投區泉源段3小段第506地號國有土地上的建物，而向北區辦事處申請承租該筆土地，洪寶川明知劉政池申請承租面積逾國有非公用不動產租賃作業程序面積限制，且有部分土地不符合例外的全筆出租要件，沒有簽准。

但為了讓劉政池順利承租，洪寶川卻要求下午不用勘查現場、直接簽請核准，他再批示核定申租案。洪以此方式圖利劉政池，自1998年11月1日至2000年12月31日止，得以每月2425.5元承租國有土地，不法利益共9萬2169元。

高院更一審審理時，洪否認圖利，強調是合法核定，不過合議庭依卷內證據和證人證述，認定將爭議的土地租給劉政池，讓劉可以對506地號國有土地整體規劃、利用，獲不法利益，明顯圖利。

更一審認為，洪寶川犯的是貪汙治罪條例「對主管事務圖利罪」，一審判決事實欄記載為監督事務，有矛盾；另一審判決沒說明洪寶川使劉政池獲得的具體不法利益，也有疏漏，因此撤銷改判。

更一審考量洪寶川當時擔任北區辦事處處長，卻圖利劉政池，念他無前科，判5年2月徒刑，褫奪公權3年。

另外，2005年間洪寶川擔任國有財產局局長，張智傑、廖益群分別為北區辦事處處分課股長、課員，3人被控圖利使劉政池得以違法申購506-3地號國有土地，也涉行使不實登載公文書罪嫌。

不過更一審認為廖益群製作「2010年11月7日電話請示紀錄表」時，北區辦事處、陽管處已公文往返，他撥打電話詢問陽管處以節省時間，常見於公務機關，沒有在表上造假'的錠機與必要，何況他確實有撥打電話與「鄭課長」通話，並依通話內容製作電話請示紀錄表。因無法證明洪寶川、張智傑、廖益群有「明知」違背法令的圖利主觀犯意及行為，更一審認為506-3地號國有土地申購案，沒有檢察官所指的圖例、行使公務員登載不實文書犯行，這部分判無罪。