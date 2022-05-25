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最高檢查選舉 檢察總長邢泰釗：優先處理假訊息案

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

因應年底地方公職人員「九合一」選舉，最高檢察署今天舉行查察賄選及暴力督導小組揭牌儀式。檢察總長邢泰釗說，已要求各檢察機關優先處理假訊息案，選舉查察無底限、無上限，更無時限。

邢泰釗指出，賄選是貪汙的開端，有效的反賄選宣導，選舉查察就成功一半；最高檢已做出相關規畫，在反賄選宣導上製作宣導影片，日後會在各地檢察機關、金融ATM上播放，鼓勵青少年或民眾踴躍檢舉賄選。

邢泰釗說，最高檢察署將要求各地檢察機關優先、嚴查假訊息案，對於境外勢力介入選舉的地下通匯、賭盤等，也會嚴防以加密貨幣介入，凡以遊戲點數、行動支付、虛擬貨幣等方式介入者，檢警調都會加強布建、蒐證。

法務部長蔡清祥致詞說，本次選舉不僅種類多且參選者眾，將面臨結構性賄選、假訊息快速傳播、境外資金妨害選舉3項挑戰。

蔡清祥說，以往查獲賄選者以候選人的樁腳居多，為能擴大追查共犯，檢察機關應加強運用各地檢署的「科技查賄指揮中心」、「數位採證中心」團隊辦案，發揮科技輔助偵查的效能。

蔡清祥說，因應數位科技發展迅速，虛擬通貨、行動支付、電子錢包技術普及，賄選已不再侷限於現金買票，各查察機關應善用科技工具偵處，檢察機關應善用「大額通貨交易申報資料」等查詢機制，即時掌握可疑資金流動。

蔡說，由於通訊科技普及，各種假訊息海量傳播，可能產生顛覆性破壞，各查察機關面對假訊息不應掉以輕心，若涉及刑責應速查嚴辦、即時澄清。

最高檢察署與全國各檢察機關今天同步舉行選舉查察督導、執行小組揭牌儀式，最高檢的儀式有蔡清祥、邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松、警政署長陳家欽出席。

最高檢察署今天舉行查察賄選及暴力督導小組揭牌儀式。記者王聖藜／攝影
最高檢察署今天舉行查察賄選及暴力督導小組揭牌儀式。記者王聖藜／攝影
最高檢察署今天舉行查察賄選及暴力督導小組揭牌儀式。記者王聖藜／攝影
最高檢察署今天舉行查察賄選及暴力督導小組揭牌儀式。記者王聖藜／攝影

賄選 假訊息 邢泰釗

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