年底大選抓賄可能還有意外之財 檢察長籲來賺年終獎金

因應年底大選，全台各地方檢察署今同步舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌，台中地檢署檢察長郭永發說，九合一大選除嚴加查賄、杜絕暴力，同時也是個「賺年終獎金」的機會，鼓勵民眾檢舉賄選情資，檢調單位將一律保密，若成功收到獎金，就連家人可能都不會知道。

郭永發表示，依最高檢察署指示今同步「查察賄選及暴力執行小組」揭牌，今年11月26日即將九合一選舉，中檢啟動今年查賄工作，核心工作目標是公平選舉、杜絕暴力。

郭指出，3大工作重點包括查察賄選、暴力，及嚴防假訊息還有嚴辦境外資金介入選舉，將結合調查、警察及廉政單位，啟動所有偵查資源能量辦，維護民眾台中選風乾淨。

郭永發也提到，依規定檢舉賄選情資因而查獲，民眾也能拿到豐厚檢舉獎金，且全程均受保密，他也說，若成功檢舉領到獎金，到時可能連配偶、子女都不曉得對方領到這筆意外之財，呼籲民眾勇於檢舉維護選風。

中檢指出，2月23日已在內部與各主任檢察官、檢察官規畫查賄業務，各組並有專責選區，與當地警、調人員密切聯繫，另專責選舉執秘的主任檢察官3月起也和台中市調處、警局做情資分析。

根據法務部鼓勵檢舉賄選要點第3點規定，查獲直轄市市長候選人（本人）賄選者，每一檢舉案件給獎金1000萬元，查獲直轄市議員、縣（市）長候選人本人賄選者，每一檢舉案件給與獎金500萬元。