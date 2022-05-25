警察收錢包庇賭場 他「通風報信」查緝訊息下場慘了！

時任高雄市警局岡山分局燕巢分駐所佐警張方瑜7年前收賄包庇賭場業者，他收錢後打電話通報業者秘密查緝賭博的消息，最高法院依貪治罪條例悖職收受賄賂罪判刑5年6月，褫奪公權4年定讞。

張方瑜2015年6月至8月間擔任燕巢分駐所佐警，而韓姓業者在轄區內經營賭場，韓邀張在某檳榔攤會面，並交付1萬元賄款。

張同年7月12日得知勤指中心受理民眾報案的賭博案件，便打電話給韓，「法哥，還在忙嗎？我是跟你講一下，如果有在忙，不行喔，有人進來走踏」等語，洩漏分局將秘密查緝的消息。

張方瑜否認犯行，供稱他沒有和韓在檳榔攤見面，也沒有收受1萬元賄款，「我們之間沒有金錢往來」。