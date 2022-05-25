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冒名顏清標恐嚇建商捐1億 台中激烈翁吃上20個偽造文書
台中李姓老翁因政治傾向，又收看政論節目對時事不滿，寄信給總太建設要董事長「捐1億給媽祖，否則送慶記給您」並署名顏清標，又接連恐嚇朱立倫、柯文哲及多名國名黨立委等，檢警追查持搜索票逮人，李坦承不諱表示對政治人物不滿才下手，檢方偵結依20個偽造文書罪嫌起訴他。
檢警調查，李翁（71歲）看電視對政治人物不滿，去年12月起陸續以偽造國民黨、廉政署名義，寄信到台中市政府市長信箱，內容還寫「驢X厭，小心狗命」、「政商勾結、黑金惡霸」，或是附上手掌心畫有FUCK圖片。
後來李翁繼續以偽造國民黨、顏清標或是大甲鎮瀾宮等名義，寄信到北屯一家建設公司署名給董事長，恐嚇「捐1億現金給媽祖，否則送慶記給您」、「限72小時用行李箱裝現金到市長官邸」、「小心狗命」等語。
檢警還查出，李持續偽造鎮瀾宮名義寄信給國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲、立委鄭麗文、立委葉毓蘭、立委傅崐萁及台中多名局處首長，除多有出言恐嚇還命對方要捐數十萬元給鎮瀾宮。
經台中地檢指揮台中刑大，今年3月28日持搜索票到李位於太平區住家逮人，當場扣得信封、郵票及毛筆等證物，經過濾監視器發現李曾在台中西區、南區，大甲區甚至跑到彰化芬園等地的信箱投遞信件。
其中包括顏清標、鄭麗文、葉毓蘭及總太建設吳姓董事長等4人有對李翁提告。檢方訊時，李翁坦承不諱，並有警方搜索扣得證物、監視器畫面等。
檢方認為，李翁同時涉犯偽造文書、恐嚇等罪嫌，2罪想像競合，從重依20個偽造文書罪嫌起訴他。
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