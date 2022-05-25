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醉罵員警「他X的鴿子」 代價好貴！他賠7萬獲判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

張姓男子酒後睡在計程車上不付車資，司機報警處理，張趁著酒意，辱罵員警「他媽的鴿子」，被訴侮辱公務員罪；台北地院審理，張賠償2名員警共7萬2000元，法官判張拘役40日，緩刑2年。可上訴。

2021年12月9日上午6時，張因酒醉在鄭姓計程車駕駛的車子後座睡著，台北市警中山分局2名林姓員警接獲報案前往處理，張不聽警方勸誡，而且不付車資。

台北地檢署指控，張後來趁著酒意嗆2名員警「他媽的」、「他媽鴿子，鴿你娘勒，媽的」、「他媽賤人」等不雅語句，2名員警提告，檢察官勘驗警用密錄器，將張姓男子起訴。

法院審理時，張認罪，並與2名員警各以3萬6000元成立調解，給付完畢，員警同意給張緩刑宣告。

判決書指出，張不知自我約束，對員警口出穢言，侵害公務員執法尊嚴，且藐視國家公權力， 但考量他與員警成立調解，應無再犯之虞，判他拘役40日，宣告緩刑2年。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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