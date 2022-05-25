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公費政戰官兩大過退伍 國防部求償2倍63萬補助遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

雲林縣王姓男子是上尉，在中正預校國防大學就學時，領公費補助達191萬元，依法服役10年才得免賠補助，但王在2019年間因「不當借貸」，遭國防部以2大過核定退伍，依役期比例，求償2倍補助63萬元，法院認定，王入學時簽訂契約適用舊法，判1倍賠償31.9萬元，可上訴。

判決指出，王姓男子在2000年就讀中正預校、2007年就讀國防大學政治作戰學院新聞學系，在學期間都是公費生，領取津貼68萬元、食費12萬元、學雜及住宿費10萬元、健保與其他補助費6.5萬元、中正預校費用91萬元，合計公費補助王191萬餘元，依軍費生賠償辦法、招生入學簡章規定，王需服役10年，始得免除賠償責任。

王男在畢業後在軍中服役8年多，升上上尉政戰官，不過在108年時，因為「不當借貸」遭國防部評鑑為「不適服當役」，核定2大過退伍，陸軍後勤指揮部依法向王請求賠償一定比例乘上2倍的補助金。

因王男只剩20月即達最低服役年限，國防部依比例計算，191萬X0.166（20月／120月）X2，金額為63萬餘元，王男因都未償還，後指部向台中高等行政法院提出償還公費的行政訴訟。

中高行審理後認定，軍費生賠償辦法在2018年12月11日時有修正，其計算金額有1倍（舊法）、2倍（新法）的差異，因此軍費生畢業任官後，若經人評會考核不適服現役，予以退伍，導致未服滿招生簡章所規定的最少年限者，需以2018年12月11日為適用新舊法的界線。

經查，王男是在2000年即進入中正預校、2007年就讀國防大學，應適用舊規，賠償一倍補助金為合理，就算王男在退伍前，有與軍方簽下切結書，同意賠償金額，但需以正確適用的法律為前提，該切結書有違誠實信用原則，不生法律效力，判王僅需給付軍方31.9萬元，可上訴。

雲林縣王姓政戰官是公費生遭記2大過退伍，國防部請求2倍公費補助金，台中高等行政法院判賠1倍。圖／本報資料照
雲林縣王姓政戰官是公費生遭記2大過退伍，國防部請求2倍公費補助金，台中高等行政法院判賠1倍。圖／本報資料照

中正預校 軍費 國防大學

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