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淫保全羅育祥趁放風越獄 2分鐘慘摔告終 天真手法曝光
淫保全羅育祥曾涉嫌下藥性侵兩少女，又再前年8月利誘高雄14歲少女北上，在密室囚禁長達66小時，下藥迷昏強拍不雅照，兩案合併被法院判刑21年9月確定，被關押在高雄監獄；羅入獄未滿1年卻企圖越獄，結果右小腿被圍牆鐵絲網割傷，整個逃獄過程約2分鐘就以失敗告終，高雄地檢署偵結，今依脫逃罪將羅起訴。
羅育祥因在北部涉嫌下藥迷姦少女，被判刑10年確定，他想躲避刑罰，在新竹豪宅闢建密室，前年8月利誘高雄14歲少女北上，在密室囚禁長達66小時，經高雄檢警合力，順利救出遭囚少女。
羅犯下兩案，被依兒少性剝削防制條例、妨害性自主等罪，合併判囚21年9月，去年5月發至高雄監獄執行。
據了解，羅入獄後就頻頻透露「想逃」，今年2月14日上午10時許，他趁在廣場放風運動時，竟趁集合的空檔，跑到廣場旁的圍牆，企圖從監獄合作社倉庫頂樓垂降至廣場圍牆外。
羅當時出逃時，一旁受刑人見狀還上前拉他下來，沒料羅竟出腳踹人，爬到倉庫頂樓後，拿出預藏的細繩準備垂降，翻過廣場圍牆，沒料最後繩子無法支撐他的重量，最後重摔倒地，右小腿還被鐵絲網畫傷，起了個膿包，幸就醫治療後無礙，整個越獄過程約2分鐘，就以失敗告終。
獄方人員透露，羅越獄失敗後，還頻頻釋出想越獄的想法，影響其他受刑人情緒，但就算他爬出廣場圍牆，最外層還有一道7公尺高、布滿鐵絲網的圍牆等著他，圍牆上還有人員、警戒系統隨時盯著，且他越獄當下，周邊就一堆人看著他爬牆，根本沒辦法逃出去，
高雄監獄表示，羅男爬牆時就已被在場戒護人員、受刑人發現，圍牆另一頭也有派員等候，由於羅行為已影響其他受刑人，案發後除派人緊盯他在監獄的一舉一動，並依監獄行刑法17條規定，將他移監到台東泰源監獄服刑。
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