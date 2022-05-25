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淫保全羅育祥判囚21年9月 監獄放風爬圍牆越獄摔慘

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

淫保全羅育祥曾涉嫌下藥性侵兩少女，又再前年8月利誘高雄14歲少女北上，在密室囚禁長達66小時，下藥迷昏強拍不雅照，兩案合併被法院判刑21年9月確定，被關押在高雄監獄，但今年2月14日上午10時許，羅卻企圖越獄，最後因雙手無力重摔，右小腿被鐵絲網割傷，逃獄失敗，高雄地檢署偵結，今依脫逃罪將羅起訴。

因為羅育祥曾企圖脫逃，獄方當下立即增派人力，緊盯他在監獄的一舉一動，直到1個多月前，將他改移監到台東泰源監獄關押。

淫保全羅育祥曾涉嫌下藥性侵兩少女，遭台北地院判刑10年確定，羅為躲避徒刑在新竹豪宅構築「密室」，前年8月利誘高雄14歲國中北上，在密室囚禁少女長達66小時，下藥迷昏強拍不雅照，一審被高雄地院依兒少性剝削防制條例、偽造文書罪判11年6月，羅收到判決書後未再上訴確定。

高雄地檢署檢察官聲請兩案合併定執行刑， 高雄地方法院將偽造文書部分與前案10年徒刑合併，定應執行期10年7個月，不雅照部分雄院一審判11年2月，加上前案合併的10年7月，羅育祥總共要關21年9個月，去年5月12日進入高雄監獄服刑。

沒料羅入監不到1年，今年2月14日上午10時許，羅在監獄內彩韻廣場運動時，竟趁運動結束準備集合的空檔，偷偷攀爬圍牆爬到監獄合作社倉庫頂樓，企圖垂降到獄外，沒想到他最後垂降時摔倒，踩斷兩根鐵絲網倒地，獄方人員發現狀況後到場，羅因右小腿劃傷，就醫後無礙。

高雄地檢署根據獄方監視器畫面、照片等，今依脫逃罪，將羅育祥起訴，羅先前確定案件，預計服刑至2042年才會刑滿。

涉嫌囚禁國中少女的羅育祥合併執行徒刑21年9月，他在高雄監獄關押時卻企圖越獄，最後逃多失敗摔傷。本報資料照片
涉嫌囚禁國中少女的羅育祥合併執行徒刑21年9月，他在高雄監獄關押時卻企圖越獄，最後逃多失敗摔傷。本報資料照片

監獄 偽造文書 性侵

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