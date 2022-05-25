社區內養雞...牠不定時啼叫擾人睡覺 台南男挨罰1千元

台南周姓男子自3月1日至22日期間在安平區住處養公雞，未料，公雞每日不定時啼叫，甚至有鄰居指凌晨3時就會啼叫，擾人清眠，經警查訪後，認他所飼養公雞製造噪音妨害公眾安寧，違反社會秩序維護法處1千元，周男聲明異議，台南簡易庭認事證明確，駁回異議。

周男指出，公雞在自由活動啼叫，空間寬闊，並無妨害安寧情事，請求撤銷處分。他於警詢時，表示有接獲附近住戶反映雞隻妨害安寧，願意改善，但目前想不到方法。

台南簡易庭認為，報案人指稱周飼養雞隻，自3月1日之後，每日不定時啼叫，妨害其作息、睡眠。經警查訪鄰近住戶也表示，周飼養雞隻於凌晨3時就會啼叫，持續不定，已影響睡眠。

台南簡易庭表示，據現場照片及位置圖可知，周飼養雞隻的地點，周圍環繞諸多住戶，並非空曠無人居住地點，可以佐證報案人及其他鄰近住戶的證述並非憑空指陳。又參酌我國民情，如非已逾越合理耐受限度，常採息事寧人的態度，多不至於向警方檢舉，且周本人也接獲鄰居的反映，表示願意改善。