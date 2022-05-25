陸企挖角高科技人才一魚兩吃 台辦處負責人10萬交保

北京兆易創新科技公司，為發展快閃記憶體技術，在香港成立芯技佳易微電子科技，再輾轉來台設立辦事處，藉此規避陸企來台開公司審查，以年薪最高300萬為誘因，長期挖角我國高科技研發人才，待產品成功研發後再賣回台灣，一魚兩吃獲取高額利潤；台北地檢署昨搜索約談芯技台北負責人汪文浩到案，訊後依違反兩岸人民關係條例命汪10萬元交保。

專案小組過濾發現，芯技佳易微電子幕後實際負責人，就是北京兆易創新科技公司創始人朱一明，朱曾任安徽省人大代表，因對大陸體電路產業有突出貢獻，被喻為「海外高層次人才」，入選大陸國家「千人計畫」專家。

據調查，兆易創新科技在2013年間，先到香港成立芯技佳易微電子科技公司，事實上，芯技佳易根本是紙上空殼公司，設立用意是來台設立辦事處，對高科技人才進行挖角。

調查指出，兆易創新科技開出年薪300萬的優渥報酬，挖走包括竹科蕭姓工程師等高科技人材，赴陸協助研發快閃記憶體，這些研發成功的產品，最後再回流給台灣的芯技佳易公司對外販售，可說一魚兩吃。

朱一明是兆易創新科技公司創始人兼CEO，也是大陸存儲器領域的開拓者和領導者，該團隊成功研發大陸第一顆移動高速存儲晶片，成為首家掌握該技術的公司，兆易研發團隊先後研發 Serial Flash、Parallel Flash、NOR MCP及OTP，部分產品已大規模量產，成為大陸第一家大規模量產通用型存儲器公司。