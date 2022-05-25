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中油前執行長徐漢涉收賄2700多萬 橋檢將多人起訴

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌協助業者綁標，取得中油煉製事業部標案後從中收取回扣，今年1月辦公室遭搜索，訊後遭羈押禁見，檢方歷時4個多月調查，於昨天偵結，將徐漢、黃姓退休經理、劉姓白手套等人起訴。

徐漢前年涉嫌辦理某採購案時，向業者收取賄款，檢調於今年1月26日搜索徐漢辦公室，發現不法現金近堆滿辦公室櫃子、抽屜，清點現金高達2700多萬元，創公務員涉貪現場搜出現金之最。

檢方複訊後，於1月27日凌晨裁准徐漢羈押禁見、白手套劉男羈押；李、黃2業者分別以80萬、30萬元交保；2月中旬，二度搜索中油，約談另名黃姓退休經理，向法院聲請羈押禁見獲准。

據悉，遭檢方查扣的2700多萬現金，1000萬元為煉製事業部一項億元設備採購案，徐漢涉嫌以限制性招標方式，助特定業者取得標案，其餘1700萬疑似其他標案的賄款。檢方歷時，4個多月蒐證，於昨天偵查終結，將徐漢等人起訴。

中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌收賄違法護航業者得標，今年初遭檢調於辦公室內搜出2700多萬元現金，刷新台灣公務員貪汙史上現金查扣紀錄。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌收賄違法護航業者得標，今年初遭檢調於辦公室內搜出2700多萬元現金，刷新台灣公務員貪汙史上現金查扣紀錄。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部執行長徐漢（右圖）涉收賄，辦公室共搜出2700萬現金。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部執行長徐漢（右圖）涉收賄，辦公室共搜出2700萬現金。圖／翻攝畫面

中油 賄款 公務員

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