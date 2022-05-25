中油前執行長徐漢涉收賄2700多萬 橋檢將多人起訴

中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌協助業者綁標，取得中油煉製事業部標案後從中收取回扣，今年1月辦公室遭搜索，訊後遭羈押禁見，檢方歷時4個多月調查，於昨天偵結，將徐漢、黃姓退休經理、劉姓白手套等人起訴。

徐漢前年涉嫌辦理某採購案時，向業者收取賄款，檢調於今年1月26日搜索徐漢辦公室，發現不法現金近堆滿辦公室櫃子、抽屜，清點現金高達2700多萬元，創公務員涉貪現場搜出現金之最。

檢方複訊後，於1月27日凌晨裁准徐漢羈押禁見、白手套劉男羈押；李、黃2業者分別以80萬、30萬元交保；2月中旬，二度搜索中油，約談另名黃姓退休經理，向法院聲請羈押禁見獲准。