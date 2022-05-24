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港商違法來台高薪挖角高科技人才 真正負責人竟曾任陸人大代表

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局新北市調查處掌握情資，指香港商芯技佳易微電子科技，為發展快閃記憶體技術，來台挖角高科技研發人才，時間長達10年，新北處搜索芯技佳易在台辦事處，約談負責人汪文浩、劉姓女財務人員等9到案；專案小組過濾資料，發現該公司實際負責人，竟是北京兆易創新科技公司創始人朱一明，曾任安徽省人大代表，長期對台進行高科技領域滲透。

汪文浩、劉姓女財務、張姓員工詢後被依違反兩岸人民關係條例移送北檢，不排除強制處分。

據調查，兆易創新科技在2013年間，先到香港成立芯技佳易微電子科技公司，再來台灣設立辦事處，藉此避免大陸公司來台設立分公司的規定；事實上，芯技佳易根本是空殼公司，設立用意是來台設立辦事處，對高科技人才進行挖角。

調查指出，兆易創新科技開出年薪300萬的條件，挖走包括竹科蕭姓工程師等高科技人材，長期赴陸研發快閃記憶體，更厲害的是，這些研發成功的產品，最後再回流給台灣的芯技佳易公司販售獲利，可說一魚兩吃。

朱一明是兆易創新科技公司創始人兼CEO，也是大陸存儲器領域的開拓者和領導者，該團隊成功研發大陸第一顆移動高速存儲晶片，成為首家掌握該技術的公司，兆易研發團隊先後研發 Serial Flash、Parallel Flash、NOR MCP及OTP，部分產品已大規模量產，成為大陸第一家大規模量產通用型存儲器公司。

為配合國安法修法重懲經濟間諜，立法院通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修法，若民眾出借人頭給中資企業，助其掩飾身分違法來台投資，最重罰2500萬元；涉及國家核心關鍵技術業務者，若未經審核許可前往大陸，最重罰1000萬元。

港商芯技佳易微電子科技在台負責人汪文浩。記者張宏業／攝影
港商芯技佳易微電子科技在台負責人汪文浩。記者張宏業／攝影

國安法 情資

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