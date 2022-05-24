楊實秋兒po歌手用愛滋藥物不實內容 個資法判刑罰6萬

國民黨前議員楊實秋兒子楊澤祖，2020年間在馬來西亞籍歌手丘沁偉住處大樓，張貼丘的照片和住處位置，不實指控丘服用愛滋藥物。士林地方法院今宣判，依非公務機關非法利用個人資料罪，判處2月徒刑，可易科罰金6萬元。

2020年11月28日晚上9時許，楊在丘位在北市士林區的住家大樓牆面和後門，張貼文章「此人丘沁偉居住在Ｘ樓Ｘ號。有吸毒前科、曾被勒戒。並惡意欠債多達二十餘人，其他被害人稱丘男服用治療愛滋藥物，極有可能意圖散布...試想您的孩子、愛人，請保護他們的安危」此文章附上丘的新聞照片，散步丘服用愛滋藥物的不實內容，非法利用丘的個資，損害名譽、資訊自主決定權、隱私權；當晚丘即發現文章。

判決指出，楊和丘因故產生糾葛，不思理性法法解決糾紛，擅自在公開場合指摘足以貶損丘的名譽等內容，貿然使用丘的個人資料，致個資外洩造成丘精神上痛苦。法院考量，楊認罪和其學經歷，依非公務機關非法利用個人資料罪，處2月徒刑，可易科罰金。