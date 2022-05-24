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楊實秋兒po歌手用愛滋藥物不實內容 個資法判刑罰6萬
國民黨前議員楊實秋兒子楊澤祖，2020年間在馬來西亞籍歌手丘沁偉住處大樓，張貼丘的照片和住處位置，不實指控丘服用愛滋藥物。士林地方法院今宣判，依非公務機關非法利用個人資料罪，判處2月徒刑，可易科罰金6萬元。
2020年11月28日晚上9時許，楊在丘位在北市士林區的住家大樓牆面和後門，張貼文章「此人丘沁偉居住在Ｘ樓Ｘ號。有吸毒前科、曾被勒戒。並惡意欠債多達二十餘人，其他被害人稱丘男服用治療愛滋藥物，極有可能意圖散布...試想您的孩子、愛人，請保護他們的安危」此文章附上丘的新聞照片，散步丘服用愛滋藥物的不實內容，非法利用丘的個資，損害名譽、資訊自主決定權、隱私權；當晚丘即發現文章。
判決指出，楊和丘因故產生糾葛，不思理性法法解決糾紛，擅自在公開場合指摘足以貶損丘的名譽等內容，貿然使用丘的個人資料，致個資外洩造成丘精神上痛苦。法院考量，楊認罪和其學經歷，依非公務機關非法利用個人資料罪，處2月徒刑，可易科罰金。
妨害名譽部分，因丘身為歌手從事演藝事業，屬公眾人物，言行、交易信用受社會關注，楊的部分言論與公共利益相關，非誹謗罪處罰範疇，且吸毒前科、曾被勒戒為事實陳述，欠債20多人也有新聞標題等，非無所本。被批評者雖感到不快，但仍與事實陳述有緊閉關聯，非毫無關聯抽象謾罵，難認誹謗罪。
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