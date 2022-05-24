宮廟主持人去美髮沙龍消費 誆騙土地投資詐得7790萬

新北汐止區某宮廟主持人劉婦，遭控向美髮沙龍店老闆及客人等9人，誆騙自己的長輩投資不動產，眼光精準，投資3個月可獲利30%，以話術陸續詐騙9人高達7790萬元。劉婦家人還幫助詐欺，不法所得讓劉女買房買車，士林地方法院依詐欺取財罪判刑一家5口，劉婦應執行6年6月徒刑。

當年劉婦的丈夫吳男經營工程行，從事水電、水泥及室內裝潢，自稱不識字沒讀書的她則是負責工地清潔，還另擔任宮廟主持人，她和家族親友中，沒有人從事投資不動產工作。

判決指出，劉婦在2016年5、6月間，到汐止一家美髮沙龍消費，向老闆、客人、客人的朋友等人佯稱，叔公輩中有一名叫「董仔」的長輩，投資不動產眼光精準，生財有道，且最近將有土地投資，如投資3個月可獲利30％，詐騙沙龍店等人參與投資，並挪用他們的投資本金，支付給其他人作為前期獲利。

沙龍店老闆獲利後不知受騙，還分享投資項目給其他人，劉婦和家人陸續詐取9人，詐騙金額從15萬元至2510萬元不等，其中4人拿出千萬元積蓄，共計詐得7790萬元。劉婦拿了不法獲利的贓款購買房地產、汽車，最後無力支付高額利息，也無法償還本金，支票退票後，被害人驚覺上當報案。

士林地院認定劉婦詐騙9人犯下9罪，遭判處4月至4年7月不等徒刑，不得易科罰金的有期徒刑，應執行6年6月，不法所得7790萬，扣除合法返還和分配給兒子的款項，未扣案犯罪所得5763萬2920元沒收或追徵其價額。

劉婦前夫吳男，當時鼓吹客人參與投資，未告知沒有董仔這名投資高人，也無投資土地項目，還曾出面協調還款事宜；吳姓女兒則協助簽支票、通知客人匯款至指定帳戶等，2人犯幫助詐欺罪，各處10月徒刑。