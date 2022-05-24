分手後傳「全球最大」成人網站暗示 男吃恐嚇罪判拘

高雄孫姓男子和女友交往不久，女友就傳露胸照片給孫男欣賞，但交往半年後兩人不合分手，孫男竟傳訊「「擔心影片外流你看這個網站吧」、「全球最大台灣最多人看的」，揚言要將女友私密照片流出，女方後來報警提告，高雄地方法院審理後，依恐嚇罪判孫男拘役40天。

判決指出，孫男和女友2020年6月交往，兩人交往不久，女友就拍下露胸照片及影片給孫男留存，孫也趁和女友親熱時，由女友掌鏡，在宿舍拍下性愛影片。

兩人交往半年後，去年2月底結束感情，孫不滿分手，傳訊給女友「明天早上妳家門口看電桿」、「我會做到，妳最好晚上顧在妳家門口」、「擔心影片外流你看這個網站吧」、「全球最大台灣最多人看的」。

女友收到訊息後，擔心孫男手上握有她的私密照片，將被上傳至成人網站甚至貼在電桿上，急忙跑到派出所報警求助。

高雄地方法院審理時，孫辯稱自己手上沒有女友裸照和影片，還稱是女友跟他有債務問題，欠錢不還，只是想把兩人的債務貼在電線桿，讓大家周知，至於成人網站，是女方擔心影片外流，一直打電話騷擾他，才會貼出成人網站，讓女友自己上網去看有沒有裸照流出，證明清白。