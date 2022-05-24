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案外案！萬芳醫院放射腫瘤科前主任吳思遠 涉違反商會法緩起訴
台北市萬芳醫院放射腫瘤科前主任吳思遠等4名醫師，遭控向病患推薦有「放療神射手」之稱的螺旋刀治療，實際手術卻改採較廉價的療程，吃上詐欺罪；台北地檢署調查發現，全案是萬芳醫院未即時向市政府衛生局申請「螺旋刀」的批價代碼，造成14名患者的批價代碼錯誤，今將吳思遠等4人處分不起訴。
不過，檢方另查出，當初從桃園敏盛醫院跳槽萬芳醫院的吳思遠，利用年邁父親的名義，在2012至2019年間，收取承業生醫副總李明倫所提供關於推廣及宣導螺旋刀治療相關文章的報酬，7年多來共收取800多萬元，違反商業會計法，考量吳思遠等3人認罪，分別處分緩起訴，須支付國庫10至30萬元。
吳思遠2019年被檢調約談，當時一度獲交保，事後曾委託顧問代為說明，指「自己是沿用之前其他醫師收費方式，並不是外界說的那樣，遭到抹黑真的很難過。」檢方調查結果出爐，還給吳思遠等4名醫師一個清白。
吳思遠庭訊時否認不法，強調萬芳醫院當時還沒有螺旋刀項目的自費收費碼，他才沿用之前其他醫師方式，以全域弧形放射手術碼收取自費，由院方書記進行批價，申請流程從未經手，且那時他才剛到萬芳醫院上班，不熟悉內部流程。
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