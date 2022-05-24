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兆豐銀前女行員掉入愛情陷阱 涉盜領千萬遭起訴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

兆豐銀前中山分行陳姓女辦事員，在網路交友遇到真愛，不但自掏腰包幫買虛擬貨幣當結婚基金，還趁在裝填ATM鈔匣時偷錢，私吞精品業者委託保全運送的大量現鈔，1個多月來盜領1018萬元，全送給假男友，台北地檢署今天依違反銀行法的背信罪起訴陳女。

據了解，陳女5年前才剛進入兆豐銀行工作，因為表現不錯，獲得襄理、經理信賴，處理很多銀行現金業務，2021年間，陳女在交友軟體I Pair上遇到詐騙集團，陳女連對方照片都沒見過，從此陷入網路熱戀。

陳女聽信詐騙集團假男友的謊言，深信2人可共組家庭，為了美好未來，陳女拿出自己的存款，幫假男友買虛擬貨幣，等假男友發現陳女無力再金援，就開始裝可憐說「那我去死好了」，陳女心急回應「再說這種話就不理你了」，假男友發現陳女上鉤，虛情假意說「好啦，我知道妳是對我最好的」。

為了完成和假男友的共同願望，陳女一開始向同事小額借款，但金額太少，2021年7月6日起，利用幫忙補充ATM現鈔的機會，趁著監看襄理去忙別的事情空檔，自行抽走鈔票，再進電腦中輸入已補鈔完成的假資訊。

陳女另外要幫忙整理舊鈔換新鈔業務，從經理交給她的300萬元中，直接抽走200萬元，後來分行搬家，金庫一度開啟，她又堂而皇走進金庫，直接從備用的ATM紙匣中拿錢，總計偷走了ATM紙匣707萬元。

此外，陳女還要負責協助精品名店CHANEL現金存放業務，同樣趁著業者委託保全送鈔到銀行時，利用負責主管不在場機會，直接把現金都偷走，靠這種手法侵吞CHANEL款項274萬元。

陳女犯行始終沒有被任何人發現，直到銀行基層LINE群開始傳出，有職員遇到詐騙，兆豐高層才驚覺大事不妙，清查發現，陳女已利用ATM換鈔等業務、協助業者存款等機會，盜走總計1018萬元。

圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影

虛擬貨幣 詐騙集團 交友軟體 盜領 保全

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