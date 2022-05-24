聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸資違法來台挖角高科技人才 檢調搜索1港商到案
調查局新北市調查處獲報，指香港商芯技佳易微電子科技負責人汪文浩，未經主管機關核准，來台招募工程師，今天搜索約談汪文浩到案，詢後移送台北地檢署複訊，全案朝違反兩岸人民關係條例偵辦，
據調查，汪文浩2013年受「中國三星電子」的北京兆易創新科技公司委託，違法來台設立科技公司，挖角台灣高科技工程師，違反兩岸人民關係條例。
為配合「國家安全法」修法重懲經濟間諜，立法院院會20日三讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修法，強化相關措施。
條文明定，若民眾出借人頭給中資企業，助其掩飾身分違法來台投資，最重罰2500萬元；另外，涉及國家核心關鍵技術業務者，若未經審核許可前往中國，最重罰1000萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言