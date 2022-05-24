快訊

賠光了！防疫險理賠達26億元 已超過保費收入

疫情嚴峻北市學生有望提前放暑假？ 柯文哲出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸資違法來台挖角高科技人才 檢調搜索1港商到案

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局新北市調查處獲報，指香港商芯技佳易微電子科技負責人汪文浩，未經主管機關核准，來台招募工程師，今天搜索約談汪文浩到案，詢後移送台北地檢署複訊，全案朝違反兩岸人民關係條例偵辦，

據調查，汪文浩2013年受「中國三星電子」的北京兆易創新科技公司委託，違法來台設立科技公司，挖角台灣高科技工程師，違反兩岸人民關係條例。

為配合「國家安全法」修法重懲經濟間諜，立法院院會20日三讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修法，強化相關措施。

條文明定，若民眾出借人頭給中資企業，助其掩飾身分違法來台投資，最重罰2500萬元；另外，涉及國家核心關鍵技術業務者，若未經審核許可前往中國，最重罰1000萬元。

圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影

北京 香港

延伸閱讀

南竹所風波遭疑移花接木 警方公布時間軸坦承疏失

會考生回家等紅燈被噴檳榔汁 疫情間媽氣炸報案追查

這款全罩式安全帽太顯眼 竊嫌深夜路過忍不住行竊

台中早餐店女老闆確診仍看店 衛生局稽查時當場逮到她

相關新聞

兆豐銀前女行員掉入愛情陷阱 涉盜領千萬遭起訴

兆豐銀前中山分行陳姓女辦事員，在網路交友遇到真愛，不但自掏腰包幫買虛擬貨幣當結婚基金，還趁在裝填ATM鈔匣時偷錢，私吞精...

陸資違法來台挖角高科技人才 檢調搜索1港商到案

調查局新北市調查處獲報，指香港商芯技佳易微電子科技負責人汪文浩，未經主管機關核准，來台招募工程師，今天搜索約談汪文浩到案...

影／跟9年男友提分手 她被恐怖情人駕車衝撞致癱瘓

南投5月初驚傳一起感情糾紛，恐怖情人竟在女方父親面前開車衝撞女友還倒車兩次輾過去，以至於女方全身多處挫傷骨折，連骨盆都被...

涉詐領助理費！嘉市議員戴寧求刑24年算法曝光 檢：已對她最有利

無黨籍嘉義市議員戴寧遭控詐領助理費案，檢方起訴並求刑24年，外界詫異刑期相當重；檢方指出，考量戴寧不認罪及犯案情節，以她...

喝高粱可殺病毒？ 醫師失言致歉遭函辦

雲林縣北港媽祖醫院陳姓外科主任日前與朋友聚餐，涉稱喝高粱酒可殺病毒，被錄影流傳網路；他昨天為失言致歉，不過斗六警分局認為...

資本額逾億大廠繳不出41萬罰款 執行署一個動作達陣

太陽能產業因大廠頻傳倒閉陷入困境，屏東科技產業園區一家生產太陽能電池

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。