台日跨國同性結婚訴訟開庭　律師：本來就可以登記

台日跨國同性伴侶阿樹、有吉英三郎在戶政事務所登記結婚被拒，委託台灣伴侶權益推動聯盟提起行政訴訟。律師許秀雯表示，像這樣的跨國同志伴侶，本來就可以登記結婚，應立即全面保障人民的平等權及結婚自由權利。

阿樹、有吉英三郎是於2021年5月7日到台北市大安區戶政事務所登記結婚被拒，向台北高等行政法院提行政訴訟，法院今天開庭。

伴侶盟律師團召集人許秀雯律師說，在現行法制下，伴侶盟已經拿下多起跨國同婚勝訴判決，今天法官更直接詢問大安區戶政事務所具體的修法進度如何，但所獲得答案是毫無實質進度。