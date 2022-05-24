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染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

台日跨國同性結婚訴訟開庭 律師：本來就可以登記

聯合報／ 記者王聖藜/台北即時報導

台日跨國同性伴侶阿樹、有吉英三郎在戶政事務所登記結婚被拒，委託台灣伴侶權益推動聯盟提起行政訴訟。律師許秀雯表示，像這樣的跨國同志伴侶，本來就可以登記結婚，應立即全面保障人民的平等權及結婚自由權利。

阿樹、有吉英三郎是於2021年5月7日到台北市大安區戶政事務所登記結婚被拒，向台北高等行政法院提行政訴訟，法院今天開庭。

伴侶盟律師團召集人許秀雯律師說，在現行法制下，伴侶盟已經拿下多起跨國同婚勝訴判決，今天法官更直接詢問大安區戶政事務所具體的修法進度如何，但所獲得答案是毫無實質進度。

許秀雯說，官方版修正草案仍在行政院，法官對政府的延宕感到不解，她說，過去的勝訴判決都是在現行法律下作成的，顯示政府絕對有基礎可以開放跨國同婚，不應再讓人民奔波於法院。

阿樹(中)、有吉英三郎(右)今天出庭。圖／台灣伴侶權益推動聯盟提供
阿樹(中)、有吉英三郎(右)今天出庭。圖／台灣伴侶權益推動聯盟提供

結婚 律師 同婚

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