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遊艇及漁船走私毒品遭查扣沒入 澎湖地檢6月1日法拍

中央社／ 澎湖縣24日電

澎湖地檢署今天指出，6月1日下午2時30分將公開競拍因走私毒品遭查扣、沒入的國籍「悠遊海1號」自用遊艇及中國籍「閩惠漁00185號」漁船，歡迎有意者競標。

澎湖地檢署表示，國籍自用遊艇「悠遊海1號」與中國籍漁船「閩惠漁00185號」2船分別在民國110年4月、109年1月走私毒品遭查扣，依毒品危害防制條例相關規定宣告沒收，並依法公開拍賣。

澎湖地檢署指出，「悠遊海1號」自用遊艇船長7.47公尺、重5.17噸，中國籍「閩惠漁00185號」漁船船長24.5公尺、重約90噸，2船均是以強化玻璃纖維建造，拍賣底價分別為新台幣68萬元及18萬元。

澎湖地檢署為便利有意投標者瞭解2艘船舶現況，製作有關船舶設備介紹等影片，有意者可至網站，進入後點選「船舶拍賣專區」觀覽。

澎湖地檢署重申，毒品犯罪為萬國公罪，有心人士企圖以澎湖為毒品轉運站，利用漁船、快艇等方式走私毒品，檢方將全力追緝，強力打擊毒品犯罪。

毒品 澎湖 遊艇 走私

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