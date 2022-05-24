「我爸跟王永慶同鄉」揮拳要床位 法官挺醫護判他3月刑

周姓男子酒後到台北長庚醫院就診，不滿醫護人員不安排住院，竟嗆「我爸跟王永慶是同鄉」，台北地院審理，依對於醫事人員以脅迫方法妨害執行醫療業務罪，判周有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，我國於2021年5月中起COVID-19疫情嚴峻，各醫療院所在急診室外設立戶外篩檢站，急診室人員在繁重的業務中，還須撥人力分流、採檢及檢驗，備極辛勞，所以常有民眾對醫護送暖，是人民都知悉的事。

判決說，不過，周在疫情嚴峻時刻前往醫院急診，不但不體恤醫事人員的辛勞，反而僅因醫師的醫療處置不符合他想住院的意願，重複要求醫師提供床位，更以言語及作勢揮拳的行為妨害醫事人員執行業務，不僅損害醫病關係，醫院還須出動警衛及派出所員警協助處理，才能將其帶離，行為實屬不該。

法官量刑認為，周犯後雖坦承犯行，但未向醫事人員表達歉意或反省，只是自稱因酒醉而犯案，考量他未實際造成醫護人員的傷害等，判刑3月。

2021年8月19日凌晨1時，周由救護車送至台北長庚醫院急診室就醫，因周有呼吸道症狀，被安排在戶外防疫篩檢站看診，經林姓醫師評估為肋骨骨折，可門診追蹤不須住院。