行政訴訟第一審集中3高等行政法院 民團憂：民告官障礙
行政訴訟案件第一審分散在各地方法院，司法院為配合行政法院組織結構、審級分工調整，計畫將第一審改設於高等行政法院。立法院明天排審行政訴訟法部分條文修正草案，民間司改會對調整訴訟結構、導入專業委員制度有疑慮，也質疑地院處理的都是小額（40萬以下）、簡單（交通罰單）的案件，法院距離太遠，成人民爭取權利障礙。
目前行政訴訟第一審設於各地院，與行政訴訟法院體系不同，當配置在普通法院時，實務上有資源、人力配置較匱乏的問題，且也常遭外界質疑專業度。行政訴訟法修正草案規劃將目前分散在各地院的行政訴訟庭，改於現在的高等行政法院增設「地方行政訴訟庭」，集中辦理部分第一審通常訴訟程序事件、簡易訴訟程序事件、交通裁決事件、收容聲請事件及其他法律規定的行政訴訟事件。
民眾擔憂將第一審設於台北、台中、高雄3所高等行政法院，開庭不方面，但司法院認為新冠肺炎疫情期間因大量採遠距視訊，已累積實務運作基礎，民眾可以利用視訊開庭，而高等行政法院亦可採「巡迴法庭」的方式借用普通法院的法庭開庭。
民間司改會希望法官考慮「人民近用法院」的便利性，以便利方式開庭。司改會舉例，未來花蓮民眾如果想請法院撤銷交通違規的罰單，案件將由「花蓮地院行政訴訟庭」改為「台北高等行政法院地方行政訴訟庭」管轄，從2020年的終結件數來看，每年影響的案件量大約為2萬件 。
司改會質疑，法官在繁忙的案件中奔波去開「巡迴法庭」，客觀上是否可以期待？相反的，如果大量利用遠距審理，就會讓「隔著螢幕」取代「與法官面對面」成為新的常態，應謹慎評估衝擊影響。
另外，司法院推出「專業委員制度」，司改會認為實務操作上，可能會發生與現存鑑定制度模糊不清的問題；如當事人認為專業委員不適任，也無聲請撤銷之權，當專業委員已不受雙方當事人信賴，無助解決訴訟紛爭。
司法院今也回應稱，新法施行後，初估受影響案件數約占該類事件之17.75％（即1年約有615件簡易訴訟事件、576件需開庭的交通裁決事件受影響），新制設「巡迴法庭」、「線上起訴」、「遠距審理」等配套措施，代表重視民眾的訴訟便利性。
司法院表示，「巡迴法庭」主要是針對「地方行政訴訟庭」受理適用或準用簡易訴訟程序事件，若當事人的住居所、公務所、機關、主事務所或主營業所所在地均位於「與管轄之地方庭相距過遠之地區」時，法院徵詢當事人意見後，可以巡迴法庭方式，利用自有辦公處所或借用其他法院辦公處所，由法官到當地法院開庭。
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