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台中外送員謊稱客人沒領餐 千元蟹腿粥、配菜下肚遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓男子是外送員，涉嫌在今年3月間替客人領取價值1千多元的蟹肉粥品餐點後，向平台回報已送達，再等10分鐘後，回報客人未取餐，接著就將該筆訂單取消，藉此侵占餐點，後來客人發現後，報警提告，台中地檢署偵結，依侵占罪嫌起訴。

起訴指出，吳姓男子（38歲）是UberEats平台的外送員，在今年3月9日晚間9時許，他前往一家位於西屯區的粥品餐廳，領取陳姓客人訂購的蟹肉粥、蘿蔔糕、銀絲卷、豆皮、滷三菇、米血等價值1060元的餐點後，送往陳姓客人的住家樓下。

吳男抵達陳男的住家樓下後，沒有通知客人領餐，反而向平台回報餐點已送達，接著過10分鐘後，再向平台回報，未遇到陳男取餐，待平台程序將訂單取消後，侵占餐點，陳男發現一直沒有領到餐後，報警提告。

吳男在檢方訊問時承認，「看到那些餐點想吃」，所以利用該方式侵占，所有的餐點都已經吃光，檢方認定吳男涉侵占罪事證明確，偵結起訴。

台中市吳姓外送員替客人領餐後，將千元餐點全部吃光，台中地檢署依侵占罪起訴。圖／本報資料照
台中市吳姓外送員替客人領餐後，將千元餐點全部吃光，台中地檢署依侵占罪起訴。圖／本報資料照

侵占 外送員 台中市

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