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台電課長量身打造億元標案 收40萬回扣遭起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台電修護處洪姓課長被控幫油機工業公司量身打造標案，讓該公司順利以1億560萬元得標，出清庫存的6米立式車床、2米半中型立式車床機台，油機公司王姓負責人，事後再將600萬佣金以「假買賣」方式，讓郭姓代理商得以核銷、取款，洪姓課長則分得其中的40萬元，高雄地檢署偵結，今依貪汙、偽造文書等罪，起訴王男、郭男、洪男等3人。

檢調查出，油機公司曾受義大利公司委託，研製6米立式車床，但耗時3年研發成功，卻無法趕在期限內交付，不僅訂單被取消，還要賠上30萬歐元（約台幣941萬）的違約金；負責代理油機公司機具的郭男，知道油機公司處境後，隨即四處幫該公司探詢潛在客戶，協助油機公司清空庫存。

2018年台電修護處著手遷廠至桃園，預計採購6米立式車床、2米半車床機台，由修護處洪姓課長負責採購，於是郭居中牽線，洪則以限制廠商資格、制定特殊產品規格等方式，幫油機公司量身打造標案，公告採購6米立式車床、2米半中型立式車床，還將採購底標洩漏給郭男等人。

2018年3月、10月標案分成兩件公告上網，首次招標均流標，第二次招標時洪男未更改規格，順利讓油機公司以1億560萬餘元得標2件標案。

王男、油機公司張姓副理（另案偵辦）等人取得台電修護處核撥的工程款後，為了支付郭男600萬元佣金，同時逃避30萬元稅額，雙方再以「假買賣」方式，由郭男公司開立假發票給油機公司核銷，取款後再將40萬元交付給洪男，作為機台得標的賄款，洪取款後，還發揮孝心，將20萬元交給胞妹當作「孝親費」。

去年12月底，檢廉接獲相關情資後，由高雄地檢署檢肅黑金專組主任檢察官劉穎芳、檢察官蔡杰承，指揮廉政署南調組偵辦，到台電電力修護處、油機公司及王男等人住居所共12處搜索，，帶回11名涉案被告及6名證人到案說明。

雄檢偵辦時，洪男坦承將標金及招標規格洩漏給油機公司，並收取40萬元現金，辯稱是擔心遷廠進度受影響，才會洩漏底價及招標資料；至於郭男則坦承行賄，王男則坦承有以假買賣方式支付600萬元佣金給郭男，但不清楚郭男佣金使用方式，不知道有行賄洪男。

檢方根據監聽譯文及相關事證，認定郭男向洪男行賄40萬元，今依違背職務收賄罪、偽造文書、洩密等罪起訴，起訴洪男；王男、郭男等人，則依違背職務行賄罪、商業會計法、稅捐稽徵法等罪起訴。

台電修護處洪姓課長，涉嫌以限制性招標方式幫廠商量身打造標案，今被高雄地檢署起訴。圖／聯合報系資料照
台電修護處洪姓課長，涉嫌以限制性招標方式幫廠商量身打造標案，今被高雄地檢署起訴。圖／聯合報系資料照

台電 偽造文書 檢察官

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