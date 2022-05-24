涉詐領助理費！嘉市議員戴寧求刑24年算法曝光 檢：已對她最有利

無黨籍嘉義市議員戴寧遭控詐領助理費案，檢方起訴並求刑24年，外界詫異刑期相當重；檢方指出，考量戴寧不認罪及犯案情節，以她3屆任期來認定3個犯行，每個求刑10年、合併執行30年，但打8折為24年，「已是對她最有利的方式」。

全案嘉義地院已訂定6月1日首度開準備程序庭。

戴寧5月11日裁定繼續收押禁見，委任律師陳澤嘉說，都有固定到看守所律見，近兩周前往時，戴寧心情已經平復許多，並說「要積極面對訴訟」；陳澤嘉也說，此案一開始由他和事務所的1名受雇律師處理，戴寧家屬再聘請曾任檢察官的律師王振名加入，會再仔細研究訴訟策略。

檢察官起訴認定戴寧詐領518萬多元，並批她犯後態度惡劣、始終未見悔意，建請法院判24年徒刑，對此，檢方說明，依戴寧犯案期間橫跨3屆議員，分為3個犯行，以每個犯行求刑10年，3個就合併30年，但定應執行刑打8折，最後才求刑24年，認為法院最多仍可判到30年徒刑，「是對她最有利的方式」。