綠嘉市主委之爭沒落幕 兩派互告妨害名譽「不會撤告」

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧與對手立委王美惠顧問黃敏修競選時負面文宣互攻，黃敏修4天前到嘉義地檢署按鈴告黃露慧妨害名譽，當天稍晚黃露慧、黃的姪子黃韋博也各提告黃敏修涉妨害名譽，雖主委選舉落幕，兩人都表明「不會撤告」，檢方表示本周都會分案偵辦。

嘉義地檢署指出，黃敏修20日遞狀提告黃露慧妨害名譽，當天晚間近7點，黃露慧、黃韋博也委由律師遞狀告黃敏修2案妨害名譽，本周將透過電腦分案，交由檢察官偵辦。

黃敏修說，22日投票日當天，黃露慧陣營的帳篷上，依然大篇幅胡亂指涉他有工程弊案、拉黑道入黨、收買記者等情事，但他並沒有參與施工監造，更獲判無罪或不起訴，已還清白，對手明知事實真相，持續用於文宣上，無法接受，才堅持要繼續告下去。

黃露慧的胞兄黃中志指出，明明姪子黃韋博沒涉入的案件，新聞報導已撤下，對方卻剪接不實新聞片段攻擊，以及持續抹黑黨部是黃家「家天下」，長期顛倒是非，他及黃露慧等家人都大肚量隱忍，但也忍無可忍，希望透過司法途徑，就算投票結束也不撤告。