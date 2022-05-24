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獨／廖老大委兒今午到派出所提告 告網友名單在這
琦玉集團負責人「廖老大」廖志賢昨晚因不滿媒體斷章取義、網友惡意留言攻擊，今天中午先委由兒子廖洋與員工到派出所提告網友公然侮辱。廖洋說，今先針對3名網友的惡意留言提吿，未來會持續蒐證，希望網友自律，另外，有關媒體斷章取義的報導，將委由律師處理。
廖洋說，今天中午12時，已經到第六警分局工業所提告，初步先針對網友在爆廢公社、各大新聞網有關父親報導的留言，提出告訴。
他說，今天提告的一共有三名網友，包括黃姓、宋姓、龔姓網友提告，留言的內容，提到廖老大開設的飲料是斂財，還有張貼有父親報導的截圖後，留言「垃圾」，更過分的是直接留言「早晚吃慶記」，這些都要告公然侮辱、恐嚇罪。
他指出，有關網友惡意的留言很多，未來會持續蒐證，希望網友自律，雖然網路是自由發表言論的空間，但是涉及公然侮辱、誹謗與恐嚇的行為，都會依法蒐證、提告。
廖洋說，另外有關媒體報導父親的直播時，斷章取義的報導，父親會與律師討論後，提出相關的法律行動，因為媒體斷章取義的報導，會讓外界誤會實際狀況，希望民眾對於媒體的報導，要先有更清楚的了解再做留言。
第六警分局工業所表示，今天有關廖姓民眾到派出所提告公然侮辱、恐嚇一案，已依法受理，將通知涉案人到案說明，依法偵辦。
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