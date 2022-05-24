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「Gino勁宥」扛女直播主到流理台性侵 判4年10月
YouTuber「Gino勁宥」莊凱博二度性侵同工作室的女直播主，新北地方法院依強制性交罪判他4年10月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。
女直播主稱，莊對她說「我看到妳就忍不住想要性交」，她被扛起來放在流理台上，遭脫內褲、性侵，她反抗求「不要」，莊又說「忍不住，沒辦法」，最後精射在她的褲子上。
檢警調查，莊凱博2020年5月17日與女直播主及其他同事等6人一同飲酒，結束後其他同事各自離去，女直播主留在原房內休息。
凌晨3點多，莊敲女直播主的房門，趁她出門後強吻並將她拉到客廳沙發壓制，再以手指性侵得逞；接著他又強拉對方到廚房，脫掉她衣褲後性侵。
因女直播主顧及工作室和諧，也不想讓家人知道，翌日晚間她和莊凱博私下商談，未料再遭莊強吻、撫摸胸部與下體。莊凱博將女直播主扛到流理台上性侵，女直播主直喊「不要」。
女直播主二度遭性侵，忍無可忍，衝到隔壁工作室向同事、老闆表示要驗傷，並在工作室老闆陪同下前往醫院，再向新北市警三重分局報案，檢方偵結後起訴莊。
新北地院審理時，莊凱博坦言有發生性關係，但辯稱是兩情相悅。女直播主在第一次慘遭性侵後指責莊凱博「真的很過分」、「感覺你一點罪惡感都沒有」，一審審酌工作室同事、老闆等人證詞，認為女直播主因本身為公眾人物，不想鬧大事情、破壞工作室氣氛，第一時間才會只要莊凱博道歉，怎知反遭二度性侵。
一審認為女直播主個性內向、具公眾人物身分，加上她與莊凱博案發前並無恩怨、關係良好，認為莊凱博確實性侵。
一審認為莊凱博為了自己的私慾，無視女直播主性自主決定權，且未與對方和解，2次犯行分別處3年6月、3年10月徒刑，合併執行4年10月懲儆。高院認為一審認事用法無違誤，今駁回上訴。
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