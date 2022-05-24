黨產凍結後...留學博士向國民黨討130萬獎學金 非「贈與契約」贏定了

黃姓銀行初階主管向中國國民黨申請中山獎學金留學獲准，他2015年辭職，並先後在美國賓州大學、澳洲新南威爾斯大學取得碩、博士學位，但國民黨以黨產被凍結為由，遲未給付獎學金差額。黃提告要求國民黨給付130萬元差額，一審判勝訴，國民黨上訴，台灣高等法院今駁回確定。

國民黨中央委員會1960年代以創始人孫中山之名來創設中山獎學金，獎勵經過考試、黨內考核合格的黨員，民進黨前主席許信良、親民黨主席宋楚瑜、考試院前院長關中、前總統馬英九都曾領過中山獎學金。中山獎學金2001年曾停辦，2010年復辦，2016年黨產會凍結國民黨永豐銀行帳戶。

黃提告主張，2014年錄取中山獎學金財經學門，隔兩年和國民黨簽立契約書，約定國民黨要給付260萬元獎學金，他之後辭去銀行初階主管工作，依約提交研究計畫並出國到澳洲攻讀博士，期間因研究需要而赴美國賓州大學拿到碩士學位，2020年取得博士學位。

黃指出，國民黨已依約給付他130萬元，但2016年10月卻透過電子郵件告知因不當黨產處理委員會凍結帳戶，導致中山獎學金無法正常發放，等財務正常運作時再補發。黃認為，他依約加入中山學人聯誼會，也加入國民黨並繳交終身黨費，但至今他未領齊獎學金，國民黨雖抗辯黨產被凍結，但國民黨仍可自由動用政治獻金專戶等其他可處分財產，且國民黨2018至2019年間也已經給付其餘獎學金受獎人，只剩他沒有拿到獎學金差額。

國民黨抗辯中山獎學金屬於贈與契約，因黨產被凍結，已無力再支付任何一筆獎學金，連員工薪資都得靠黨員借款支付，萬般無奈下，依民法規定撤銷贈與。國民黨主張，就算法院不認為是贈與契約，但黨產被凍結，不是國民黨和黃簽約當下可預料的，因此不應對此負擔任何責任。

一審認為，黃不只按期向國民黨申請獎學金，也有應負的義務，否則要償還獎學金，雙方的契約並非單純的贈與契約；另，國民黨不否認已補發獎學金給其他受獎人，可見非全部資產都被凍結。一審指國民黨目前仍正常運作，辯稱資產被凍結，無法再動用帳戶任何一筆款項，和卷內的財務報表、收支決算表不符，國民黨再以資產被凍結為由，主張撤銷贈與，違反誠信原則。

高院認為，從契約來看，是雙方依契約互負給付義務，性質應屬雙務契約，並非贈與契約，國民黨辯稱得撤銷贈與或依拒絕給付，均無理由。