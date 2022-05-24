高雄女吃完燒酒雞開車出門 遇警攔查酒測慘了

高雄市六龜區鍾姓女子20日中午吃完燒酒雞後開車出門洽公，途中遇警方取締酒駕，心虛想超車避檢但仍被查獲，酒測值0.51，詢後送辦。

六龜警分局員警近期配合南橫公路梅山口至向陽端全線通車，上山民眾增多，沿線加強取締交通違規及酒駕。

據了解，55歲鍾女為荖濃在地人，本月20日中午在家吃完燒酒雞，開車準備到友人公司洽公，沒想到中午這麼熱，就剛好遇到執行取締酒駕勤務的員警，員警一車一車攔查，鍾女眼見即將輪到她要酒測，一時心虛緊張，打方向燈加速往對向車道行駛，試圖逃過攔查。

員警眼尖發現鍾女車輛試圖離開，立即上前攔下鍾女並示意她靠邊受檢，鍾女一下車就傳來酒味，實施酒測，酒測值達每公升0.51毫克明顯超標，員警立即將鍾女逮捕，並依涉酒駕送辦。

六龜警分局表示，警方不論白天與黑夜執行取締酒駕勤務決心不變，不管是喝酒或是吃燒酒雞，酒後駕車是不可取的行為，民眾勿存僥倖心態以身試法，提醒民眾「喝酒不開車，開車不喝酒」，保障自己也保障其他用路人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康