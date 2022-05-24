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男子背債下海當車手 兩度到宅取款被逮處1年2月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

謝姓男子2年前借錢無力償還，被詐騙集團吸收成了車手，前年6月間向宋姓婦人誆騙其身分遭盜辦銀行帳戶，須依指示交出金飾，婦人不疑有他將金飾放在住處後門，經謝取走後，隔日再騙110萬元，謝再次上門取款時當場被逮，法官認他冒用公務員名義犯詐欺取財罪，處1年2月。

檢警調查，謝2020年4月間透過「易借網」向不明男子借貸8萬元，後因無力償還欠款，經對方提議，可代收包裹以抵償債務。

該集團成員6月11日11時許，接續假冒中華電信職員及台北刑事組員警撥打電話給宋婦，佯稱其積欠電信費用未繳，疑被盜辦門號，且遭人盜辦中國信託銀行帳戶，該帳戶遭人利用詐欺犯罪，須依指示交出金飾等語。

婦人不疑有他，依指示將金戒指11枚、金手環3條、金手鍊1條、金項鍊3條、金元寶3個、金耳環1對等金飾一批，連同寫有其個人資料紙張一起放入白色塑膠袋內，同日下午1時40分許放置機車上，停放在住處後門。謝依指示到場取走塑膠袋，隨後將它攜往台南高鐵站南側第一間廁所垃圾桶後方，由其他成員取走。

而詐欺集團認她很容易受騙，翌日8時許再撥打電話給她，要求她提領交付現金110萬元，然而，婦人因前一日遭騙一事已有警覺，已先行報警並假意依照對方指示辦理，並先行備妥以餅乾代替的假鈔一包，以塑膠袋裝好後，放置在住處後門。下午1時10分，謝依指示前往該處欲拿取現金110萬元時，被警當場查獲，並查扣聯繫用行動電話1支。

台南地院審酌，謝犯罪動機、手段、素行、所生危害、尚未與宋婦達成民事調解賠償其損害，兼衡其犯後態度及自述學經歷、生活狀況等一切情狀，認他共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪，處1年2月徒刑，可上訴。

謝姓男子2年前借錢無力償還，被詐騙集團吸收成了車手，前年6月兩度到被告人家中取款，當場被逮，法官認他冒用公務員名義犯詐欺取財罪，處1年2月。圖／本報資料照
謝姓男子2年前借錢無力償還，被詐騙集團吸收成了車手，前年6月兩度到被告人家中取款，當場被逮，法官認他冒用公務員名義犯詐欺取財罪，處1年2月。圖／本報資料照

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