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彰化「特優村長」性侵緩刑女 判4年刑定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

彰化縣田尾鄉豐田村前村長陳世賓，任內利用督導彰化地檢署委託執行一名女子義務勞務時，假借要修剪樹木，竟將她載至鐵皮工寮內性侵，且偽造女子履行環境整理義務勞務紀錄。女子報警，彰化地檢署偵結後起訴陳，一、二審皆依公務員假借職務上之機會，故意犯強制性交罪與偽造私文書罪判刑4年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

陳世賓（63歲）自2010年起擔任豐田村村長，2016年曾獲彰化縣「特優村長」榮譽，田尾鄉公所又從2018年9月至2020年8月底間被彰化地檢署遴選為辦理緩起訴處分義務勞務與緩刑義務勞務的執行機構，陳因代表豐田村辦公室，有督導權限。

受害的女子（31歲）因偽造有價證券案遭判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束並提供80小時義務勞務。2019年10月17日上午，女子到豐田村的指定地點修剪樹木，陳世賓卻藉故將她載到一間鐵皮工寮，他不顧女子反抗，強吻對方胸部、下體並指侵，還用生殖器在她外陰部摩擦。

3天後，女子又到豐田村履行義務勞務，陳世賓又將她載到工寮欲性侵，因女子不斷出手抵抗，他脫不掉女子的牛仔褲，只好作罷。女子事後向彰化縣警北斗分局報案，陳遭檢方起訴。

台中高分院勘驗10月20日的錄音內容，陳世賓出言「生完小孩子應當是那個陰道比較大，妳陰道都沒有大」「好啦，沒關係啦」、「這裡吸一吸」「妳是哩滴水了」「放輕鬆」，而女子則頻說「不要啦，我要去工作啦」「我不喜歡這樣，唉呦，唉呦。」

二審認定陳世賓身為公務員卻假借職務上機會強制性交、強制性交未遂、偽造私文書，應加重其刑，而他利用執行司法機關所託職務的機會犯案，嚴重傷害司法威信，並讓被害人身心受創，維持一審4年刑度。最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回上訴確定。

另外，陳世賓2018年尋求第三度連任時，因找人遷戶口，以346票擊敗對手的343票險勝，但因妨害投票正確罪遭判刑5月、褫奪公權1年定讞，去年已解職。

彰化縣田尾鄉豐田村前村長陳世賓性侵一名服義務勞務的女子，被依公務員假借職務上之機會，故意犯強制性交罪與偽造私文書罪判刑4年定讞。記者王宏舜／攝影
彰化縣田尾鄉豐田村前村長陳世賓性侵一名服義務勞務的女子，被依公務員假借職務上之機會，故意犯強制性交罪與偽造私文書罪判刑4年定讞。記者王宏舜／攝影

豐田 公務員

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