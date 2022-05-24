謝和弦罵吳宗憲「臭卒仔」、「假鬼假怪」 上訴變只要賠15萬

藝人高以翔2019年11月在中國大陸錄影猝死，吳宗憲評論「是韓國人害的」，謝和弦怒罵吳宗憲「臭卒仔、幹你娘勒」，吳提刑事附帶民事訴訟，求償100萬，士林地方法院判謝須賠償吳30萬，另在個人臉書粉絲專頁連續3天刊登道歉啟事。謝上訴，台灣高等法院今改判賠15萬元，道歉啟事也改為張貼在粉絲專頁張貼判決書要旨3日。

憲法法庭在今年度憲判字第2號判決中，判民法「請求回復名譽之適當處分」不包括命加害人道歉。

謝和弦2019年12月19日、21日在臉書開直播罵吳宗憲「裝什麼台灣大哥⋯假鬼假怪⋯你怎麼不說是韓國人把你的懶趴弄不見的⋯是韓國人害你沒有懶趴的⋯卒仔、臭卒仔、吳宗憲臭卒仔⋯你他媽說是韓國害死他的，幹你娘勒」。

吳提告公然侮辱，刑事部分，謝和弦遭士院處拘役20天，得易科罰金確定；民事部分，法官認為謝的言詞經多家媒體轉載廣為傳播，確實貶損他人尊嚴，侵害吳的名譽。

士院民事庭考量雙方都是知名藝人，吳宗憲活躍演藝圈多年，有「綜藝天王」、「本土天王」之譽，在娛樂圈有重要地位和相當名望，而雙方2019年度所得都有數百萬，衡量兩人身分、地位及經濟能力、加害程度，認為賠償金額30萬元適當。另外，士院也判謝和弦應在Facebook「謝和弦R-chord（阿扣）」粉絲專頁塗鴉牆刊登「道歉啟事」3天。

高院民事庭則認為，名譽為人格的社會評價，有無受損害，應以社會上對個人評價是否貶損作為判斷依據，而言論自由則為人民基本權利，有實現多元意見等多重功能，二者重要性難分軒輊。高院認為，自願進入公眾領域的公眾人物，或就涉及公眾事務領域之事，個人名譽對於言論自由，原應有較高程度的退讓、應儘量予以包容。

高院認為，謝和弦的發言難認是出於善意，且淪為抽象謾罵、情緒性的人身攻擊，不受言論自由保障，而依據醫院的精神鑑定，雖可認定謝當時受疾患影響，但還沒達到喪失自由意識、無從控制或不清楚自己作為的程度，謝自稱「不是故意」或「過失」，辯詞不可採。