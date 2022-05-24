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深夜全裸遊防火巷嚇壞住戶 無業男遭判拘役20天

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄53歲舒姓男子去年騎單車到楠梓區樂群路247巷旁的防火巷內，將全身衣物脫去，全裸在巷內不斷徘徊，嚇到不少住戶，遭喝斥驅趕，便逃往附近公園；警方獲報後，循線逮人，經審理，地院將他依公然猥褻罪，處拘役20天。

判決指出，舒男本身無業，與家人同住，靠母親從事家庭代工之收入維生，去年4月18日晚上10時54分許，騎單車到高雄市楠梓區樂群路247巷旁之防火巷內，脫去全身衣物，在巷內不斷徘徊，此舉嚇到不少用路人及住戶，還有住戶見狀，對他大聲喝斥並報警。

舒男遭驅趕後逃離，警方獲報後，循線到右昌森林公園逮人，事後透過監視錄影畫面擷圖及蒐證照片佐證犯行；警詢、偵訊時，他皆坦承犯行，後由檢方起訴，以簡易判決處刑。

地院審酌，舒男有公然猥褻前科，仍不顧他人感受，再犯公然為猥褻行為，損及社會秩序及善良風俗，考量犯後，坦承犯行態度尚可；經地院審理，將他依公然猥褻罪，處拘役20天，得易科罰金，全案仍可上訴。

高雄53歲舒姓男騎單車到楠梓區樂群路247巷旁的防火巷內，將全身衣物脫去，全裸在巷內不斷徘徊，居民見狀報警，警方循線逮人。記者陳弘逸／攝影
高雄53歲舒姓男騎單車到楠梓區樂群路247巷旁的防火巷內，將全身衣物脫去，全裸在巷內不斷徘徊，居民見狀報警，警方循線逮人。記者陳弘逸／攝影
高雄53歲舒姓男騎單車到楠梓區樂群路247巷旁的防火巷內，將全身衣物脫去，全裸在巷內不斷徘徊，居民見狀報警，警方循線逮人。記者陳弘逸／攝影
高雄53歲舒姓男騎單車到楠梓區樂群路247巷旁的防火巷內，將全身衣物脫去，全裸在巷內不斷徘徊，居民見狀報警，警方循線逮人。記者陳弘逸／攝影
高雄53歲舒姓男騎單車到楠梓區樂群路247巷旁的防火巷內，將全身衣物脫去，全裸在巷內不斷徘徊，居民見狀報警，警方循線逮人。記者陳弘逸／攝影
高雄53歲舒姓男騎單車到楠梓區樂群路247巷旁的防火巷內，將全身衣物脫去，全裸在巷內不斷徘徊，居民見狀報警，警方循線逮人。記者陳弘逸／攝影

猥褻 單車

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