怒了！「廖老大」直播談女兒交男友 不滿遭斷章取義喊告

埼玉集團負責人「廖老大」廖志賢因打龜號一戰成名，常在網路直播，分享人生經驗，近日他在直播中提到女兒廖芸交男朋友，直說自己身為父親的心情，剛聽到時會萌生想打女兒男友的心情，但「想想還是算了」，不過有媒體以「衝現場堵人要斷腿」為題報導，氣得廖志賢在昨晚揚言提告。

經詢問廖志賢的工作人員，證實的確有此事，但是尚未向派出所提告，預計今天中午以前要到派出所提告，提告的對象有媒體與網路留言涉嫌人身攻擊的網友，媒體的部分，委由律師出面處理，而網友留言的部分，會由公司人員前往第六警分局提告誹謗、公然侮辱罪。

工作人員說，老闆只是在直播中以戲劇化的方式，呈現一個父親得知女兒交男友的複雜心情，並非真的有意思要去打人，但卻被媒體以斷章取義的方式報導，老闆看到後心裡不舒服，而且媒體報導的內容，也非老闆的本意，因此委由律師出面處理。

「廖老大」廖志賢在昨天晚上沒有開直播，而是以兩張字條，寫上因為與律師討論要提告媒體與酸民的相關事宜，所以停播，而且也暫停東森、TVBS、三立新聞使用廖志賢與家人的所有肖像權，若有使用將提告到底。