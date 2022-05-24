前北檢檢察長周章欽轉行當律師 疫情暫緩事務所開幕式

台北地檢署前檢察長、最高檢察署檢察官周章欽，今年3月屆臨退休，為使一身所學及專業繼續貢獻社會，決定與高雄高分院前法官、律師江雍正在高雄合開律師事務所，6月1日開始執行律師業務，因疫情嚴重擴散，周章欽考量為安全起見，決定暫不舉行開幕儀式。

周章欽早在2019年擔任高雄地檢署檢察長時，就已提出退休，當時在高層慰留下留任，調派「天下第一檢」擔任北檢檢察長，他在北檢任內，主導偵辦立委收賄案，成為檢方首次聲押蘇震清、廖國棟、趙正宇等5名現、前任立委，創下紀錄。

周章欽表示，他在北檢檢察長任內，最自豪的就是偵辦太流董事長李恆隆行賄立委貪汙案、勞金局國內投資組前組長游迺文炒股弊案，他強調，「責任大於榮譽」，要結合司法警察，共同打擊不法，不少北檢基層也對他支持檢察官辦案，留下深刻印象，讚許他是有肩膀的長官。

周章欽在台南地檢署期間，把查賄工作落實到由第一線的派出所警員執行，查賄績效卓著；在高雄地檢署時，成立各類犯罪查緝連繫平台，讓檢察官發揮偵查主體的功能，深獲法務部高層肯定。