為友人出氣 兩男在IG上張貼AV女優擷圖及帳號挨告

鄭姓、廖姓男子因友人與黃姓女子有債務糾紛，去年6月間分別在IG的限時動態上，張貼黃女為男子口交畫面，及「…幫你分享增加人氣，讓你在賺多一點」等圖文訊息，還標註其IG帳號，黃女不堪受辱提告，台南地院認兩人犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，各處拘役50日。

檢警調查，鄭男因細故對黃女心生不滿，去年6月間以行動電話連結網路，登入其個人IG帳號，使用限時動態功能，張貼由黃女主演拍攝的猥褻影片擷圖及「賺那麼多騙人家錢，幫你分享增加人氣，讓你在賺多一點，不用感謝我們，用意是有賺到錢的話，麻煩一下還錢」等圖文訊息，並標註黃女帳號，使平台內612位粉絲均可點閱，並得連結知悉所指的人為黃女，足以毀損其名譽。

另廖男也同步在IG帳號，使用限時動態，張貼由黃女主演拍攝的猥褻影片擷圖、及「黃小姐不用特意為了看我限動還特意改相片改帳號唷…」、「要賺又要騙，哪天回鄉下一定去妳家貼海報再送個花圈給妳」等訊息，同樣標註其帳號，使721位粉絲均可點閱。

台南地院認為，鄭、廖兩人分別上傳的圖文內容為黃女主演拍攝的猥褻影片中，為不詳男子口交的影片截圖，依一般社會通念足認該影像目的在用以刺激、滿足或挑起他人性慾，應屬猥褻影像無疑。

台南地院審酌，2人因認友人與黃女間有投資詐騙的債務糾紛，不思理性溝通解決問題，竟將黃女猥褻圖文訊息轉發至IG限時動態供特定多數人觀覽，足以貶損告訴人人格名譽及社會評價，並破壞社會善良風俗，所為並不可取。