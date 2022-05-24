買麵包不願實聯制！男怒嗆6句髒話挨告 一句要罰1000元

疫情延燒，錢姓男子去年9月間到新竹市區一處麵包店，遭林姓男子提醒仍不配合實聯制，還口出惡言連嗆六次髒話，包括「機阿巴的、你機阿巴的媽的Ｘ、我Ｘ的、他Ｘ的王Ｘ蛋、你媽的Ｘ畜生、你媽的ＸＸ」等，遭林提告；新竹地院審理終結，錢被依公然侮辱罪判罰6000元，換言之，罵六次髒話一次要罰1000元。

法官審理時，錢男坦承罵人，但解釋不是針對林男，不過，在場證人指證歷歷，加上現場監視畫面、林提出的手機蒐證檔案、對話譯文、勘驗筆錄，法官並不採信錢的說詞。