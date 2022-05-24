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買麵包不願實聯制！男怒嗆6句髒話挨告 一句要罰1000元
疫情延燒，錢姓男子去年9月間到新竹市區一處麵包店，遭林姓男子提醒仍不配合實聯制，還口出惡言連嗆六次髒話，包括「機阿巴的、你機阿巴的媽的Ｘ、我Ｘ的、他Ｘ的王Ｘ蛋、你媽的Ｘ畜生、你媽的ＸＸ」等，遭林提告；新竹地院審理終結，錢被依公然侮辱罪判罰6000元，換言之，罵六次髒話一次要罰1000元。
法官審理時，錢男坦承罵人，但解釋不是針對林男，不過，在場證人指證歷歷，加上現場監視畫面、林提出的手機蒐證檔案、對話譯文、勘驗筆錄，法官並不採信錢的說詞。
法官認為，錢男僅因於疫情期間至麵包店購物，不願配合政府防疫規定填寫實聯制資料，與林男發生口角，竟不用理性解決紛爭，依規填寫個人資料，反用語侮辱對方，貶損林的人格尊嚴，考量錢犯後坦承犯行，犯後態度尚可，之後有意與林和解但對方不無意願，審酌依公然侮辱罪判罰6000元。
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