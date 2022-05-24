影／跟9年男友提分手 她被恐怖情人駕車衝撞致癱瘓

南投5月初驚傳一起感情糾紛，恐怖情人竟在女方父親面前開車衝撞女友還倒車兩次輾過去，以至於女方全身多處挫傷骨折，連骨盆都被撞到變形，多次開刀後，可能面臨下半身癱瘓的危險。

集集警方指出，受害者女性是志願役女軍人，5月8日晚間9點多歸營時遭衝撞，警方據報馬上循線在10時多就逮捕到張嫌，次日完成訊問筆錄，依殺人未遂罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢察官隨即諭令收押禁見至今。

受害者姊姊在網路論壇Dcard發文透露，妹妹20多歲，今年4月向交往近9年的男友提出分手，但男方不願意，還放話說軍中有認識的人，要妹妹好看，「於是開始一連串的惡夢…誰也沒有想到，這種隱藏性的恐怖情人竟然會做出這種畜牲不如的事情。」

受害者姊姊表示，5月8日爸爸開車載妹妹回南投集集兵整中心營區時，當妹下車拿東西時，才發現後方是前男友的車，突然發瘋往正在開後座拿行李的妹妹撞一次還不夠，張嫌還倒退加速再往前撞一次，據正場目擊證人說，時速60以上，還輾過去。

從監視器影片中可以看到車子大幅往上跳動， 爸爸馬上開車過去保護妹妹，不但爸爸的車子爛了，也受到輕傷，但妹妹後來送醫，後續警察調閱監視器才發現，前男友8點多就在現場埋伏等待，目睹受害前女友歸營，就對著妹妹直接開車衝撞上去，形同蓄意謀殺，事後竟然肇事逃逸。

姊姊並曬出妹妹驗傷單指出，經醫院X光診斷，妹妹全身多處挫傷，右肩胛骨、第五腰椎、雙側骨盆骨折，左側股骨幹粉碎性骨折，骨盆及左下肢變形，傷勢相當嚴重。